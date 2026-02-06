Dresdner Altmarkt lockt mit Ball-Alternative

Dresden - Kontrastprogramm zum Open-Air-Ball vor der Oper: Auf dem Altmarkt lädt das " Dresdner Winterfest " am Freitag zum "Balla Balla Opernball".

"Hüttenzauber"- DJ Lars Schaarschmidt legt auch zum "Balla Balla Opernball" auf dem Altmarkt auf. © Hüttenzauber

"Wem der Opernball etwas zu bieder und etwas zu MDR ist, oder wer nach dem Programm auf dem Theaterplatz Sehnsucht nach anderen Melodien hat, dem bieten wir auf dem Altmarkt eine Feieralternative", so die Veranstalter Holger Zastrow (57) und Matteo Böhme (43).

Heißt: Après-Ski statt Walzer. Von 18 bis 22 Uhr legt Hüttenzauber-DJ Lars Schaarschmidt auf.