Musikfestspiele begeistern Besucher: Dresden singt und musiziert

Am Freitag und Samstag war mit dem Simon Oslender Trio im Zentralwerk und Stacey Kent im Stromwerk Jazz zu erleben, während sich im Parkhotel die extrovertierte Sopranistin Simone Kermes an der Spitze der Amici Veneziani durch einige Jahrhunderte Musikgeschichte sang.

Ätnas Musik in Orchester- und Cellobegleitung, es funktionierte in Anziehung statt Abstoßung erstaunlich gut. Große Freude unter den Musikern auf der Bühne wie beim Publikum im Saal.

The King's Singers aus London im Kulturpalast. © Oliver Killig

Auch die zwei Open-Air-Traditionsveranstaltungen fanden statt: Die Serenade im Grünen mit dem Kreuzchor im Pillnitzer Schlossgarten am Sonntag und tags zuvor auf der Freitreppe zur Brühlschen Terrasse "Dresden singt und musiziert", mit fünf Dresdner Chören (Singakademie samt Seniorenchor, Bachchor, Neuer Chor, Concentus Vocalis), begleitet vom Bläsersextett esbrasso, unter Gesamtleitung von Michael Käppler.

Eine kleine Sensation ergab sich, als The King's Singers bei "Dresden singt und musiziert" ein spontanes Intro gaben. Eine musikalische Aufforderung ans Publikum, die Konzerte zu besuchen: Das weltberühmte A-capella-Sextett aus London gab am Sonntagabend im Kulturpalast und Montagnachmittag auf der Felsenbühne Rathen mit dem Sinfonieorchester des MDR fulminante Konzerte mit Liedern aus Disney-Filmen.

Höhepunkt am Montag sollte der Auftritt der französischen Pianistin Hélène Grimaud mit der Camerata Salzburg im Kulturpalast sein, mit Werken von Beethoven, Schumann und Mendelssohn Bartholdy.

Pianistisch geht es weiter: So findet am Pfingstmontag die Aufführung des 10. Symphoniekonzerts der Staatskapelle in der Semperoper, mit Gaststar Lang Lang, im Rahmen der Musikfestspiele statt. Am Mittwoch folgt Igor Levit mit einem Soloabend im Kulturpalast.