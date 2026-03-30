Veranstalter versprechen Oster-Rabatt fürs Adventssingen

Dresden - Jetzt schon an das große Adventskonzert im Rudolf-Harbig-Stadion denken - und sparen! Denn bis Ostermontag gibt es fünf Euro Rabatt auf Tickets. Familien- und Gruppentickets sind davon ausgenommen, diese sind aber ohnehin in diesem Jahr günstiger.

In knapp neun Monaten kann beim Adventskonzert im Dynamo-Stadion wieder gemeinsam gesungen werden. © Holm Helis

Und nicht nur das ist neu: Erstmals findet das beliebte Stadionkonzert nicht donnerstags, sondern auf vielfachen Gästewunsch an einem Freitag statt. Am 18. Dezember laden Dresdens erfolgreichste Chöre - allen voran der Kreuzchor - zum gemeinsamen Adventssingen ein.

Parallel zum neuen Termin wird das Ticketangebot deutlich erweitert.

Erstmals gibt es ein flexibles Familienticket, das Rasenstehplätze für bis zu vier Erwachsene, fünf Kinder (sieben bis 14 Jahre) und weitere fünf Gratis-Kinder (bis sechs Jahre) beinhaltet.

Erwachsene zahlen 40 statt 44 Euro Kids nur 13,50 statt 35 Euro. Bei Gruppenbuchungen von fünf bis neun Vollzahlern kostet das Einzelticket 40 Euro, ab zehn Personen 35 Euro.