Noch nichts vor am Sonntag? Hier sind 8 Tipps für Dresden und Umgebung

Ausstellungen, Führungen und Frühlings-Ausflüge: Diese Tipps zeigen, was Ihr am Sonntag in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Der Frühling lässt sich mit seinem sonnig-warmen Wetter noch Zeit. Am Wochenende bleibt es bei Temperaturen zwischen neun und elf Grad wechselhaft, aber voraussichtlich trocken. Gönnt Euch am Sonntag also einen schönen Ausflug - wir wissen, wo und wann was los ist.

Osterrummel

Olbernhau - Ab 14 Uhr lädt der Mittelsächsische Schaustellerverband Chemnitz aufs Festgelände (Gessingplatz) in die "Stadt der sieben Täler". Mit Fahrgeschäften, Spiel- und Imbissbuden wird ein toller Mix für Jung und Alt geboten. Eintritt frei, Fahrgeschäfte kostenpflichtig. Infos unter: facebook.com/775061258988107. In Dresden startet das Frühlingsfest erst in den Osterferien, am 4. April (bis 3. Mai).

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Landbarock entdecken

Rammenau - Außen Barock, innen Klassizismus: In der einzig vollständig erhaltenen Rittergutsanlage in Sachsen - dem Barockschloss Rammenau (Am Schloß 4) - sind diese Stile perfekt vereint. Wer mehr erfahren will über die Geschichte, die Bewohner und das Gebäude, sollte die Sonntagsführung mitmachen - gespickt mit Kuriosem, Interessantem und historischen Fakten. Ab 11 Uhr geht es in die Gemächer, Säle und Salons. Teilnahme: 5 Euro plus Schloss-Eintritt (Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder 6 bis 16 Jahre 1 Euro). Infos unter: barockschloss-rammenau.com

Bei der Sonntagsführung im Barockschloss Rammenau erhalten Besucher spannende Einblicke in Geschichte und Architektur. © Eric Münch

Barocke Pracht außen, klassizistische Räume innen: Das Schloss Rammenau lädt zur Entdeckung seiner Säle und Gemächer ein. © Christian Juppe

Weesenstein - Bei der Sonntagsführung "Verstecktes - Entdecktes" auf Schloss Weesenstein geht es durch sonst verschlossene Bereiche des Schlosses. Die Führung beginnt um 11 Uhr und dauert etwa 90 Minuten. Geeignet ist sie für Kinder ab 6 Jahren. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder zahlen 5 Euro. Infos: schloss-weesenstein.de

Stadtrundgang

Radebeul - "Gestatten, Frau May! - Mit Karl Mays Gattin durch Radebeul": Klara May, die Ehefrau des berühmten Schriftstellers Karl May, nimmt ihre Gäste am Sonntag um 15 Uhr mit auf einen spannenden Rundgang durch die Stadt. Erfahren Sie exklusive Geschichten, die nur seine Gattin kennen kann. Strecke: etwa vier Kilometer, Dauer: rund zwei Stunden. Treffpunkt: Eintrittskasse Karl-May-Museum (Karl-May-Str. 5). Teilnahmegebühr (inklusive Museumseintritt): 16/12 Euro, bis 6 Jahre frei. Voranmeldung unter: karl-may-museum.de

Auf den Spuren von Karl May: In Radebeul begleitet seine Gattin die Gäste auf einem Rundgang. © Ove Landgraf

Offene Bühne

Dresden - Am letzten Sonntag des Monats findet regelmäßig ab 20 Uhr die "Offene Bühne Dresden" (Prießnitzstraße 18) statt. Egal ob eigene Lieder oder Texte vorgetragen werden, ein Instrument gespielt, aus einem Buch vorgelesen oder vorgetanzt wird - jeder, der seine Kunst zeigen will, ist willkommen. Eintritt frei. Jetzt einen Platz auf der Bühne sichern unter: offene-buehne-dresden.de/mitmachen

Great Barrier Reef im Panometer

Dresden - Eintauchen in eine andere Welt: Im Panometer Dresden ist eine neue Ausstellung zu sehen. Die monumentalen 360-Grad-Panoramen des Künstlers Yadegar Asisi lassen Besucher mitten ins Geschehen eintauchen und verbinden Kunst, Geschichte und beeindruckende Perspektiven. Geöffnet ist täglich, Tickets sind vor Ort und online unter panometer-dresden.de erhältlich. Ein Ausflug lohnt sich für die ganze Familie.

Offene Orangerie im Schlosspark Pillnitz

Dresden - Ein Blick hinter sonst verschlossene Türen: Im Schlosspark Pillnitz können Besucher das Winterquartier der Kübelpflanzen entdecken. Unter dem Dach der historischen Anlage wachsen meterhohe Palmen, Zitrusbäume, Oleander und viele weitere exotische Pflanzen. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist im Tagesticket enthalten (8 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder 1 Euro). Zusätzlich gibt es einen Kamelienverkauf vor Ort.

Die Orangerie im Schlosspark Pillnitz öffnet ausnahmsweise ihre Türen für Besucher. © Holm Helis

Trio Balkan Strings in der Dresdner Whisky Manufaktur

Dresden - Virtuos, leidenschaftlich und voller Energie: Das Balkan Strings Trio verbindet Balkanklänge mit Jazz und klassischer Gitarrenkunst. Vater Zoran Starcevic und seine Söhne Nikola und Zeljko schaffen auf drei akustischen Gitarren ein mitreißendes Klangbild aus Folklore, Improvisation und modernen Grooves. Das Konzert findet um 16 Uhre in der Dresdner Whisky Manufaktur statt. Tickets kosten je nach Kategorie 9 bis 34 Euro, an der Abendkasse fällt ein Zuschlag an. Weiter Infos: jazztage-dresden.de