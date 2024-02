Nach Hit mit David Guetta: Star-DJ kommt nach Dresden!

Marten Hørger kommt am Freitag in den Club Paula. © PR/Florian Frahm

Der Stuttgarter zählt nicht nur zu den meistgebuchten Musikern des Landes, sondern gar zu den erfolgreichsten House-Künstlern der Welt. Seit Marten Hørger 2013 seinen ersten eigenen Song "L.G.F.U." veröffentlichte, kannte seine Karriere nur eine Richtung: steil nach oben!

Inzwischen ist er ein gefragter DJ und Produzent, tourt ganzjährig um die Welt und veröffentlicht Hits mit Künstlern wie beispielsweise Tchami, Apashe, Habstrakt oder auch David Guetta. Erst im vergangenen Jahr haben der Franzose Guetta und Schwabe Hørger mit "The Freaks" den Sommerhit der Electro-Szene veröffentlicht.

Doch schon zuvor war der DJ eine feste Instanz in der House-Musik-Welt: 2022 wurde Hørger vom Fachportal Beatport zum erfolgreichsten Bass-House-Act aller Zeiten ernannt. Und bereits im Jahr zuvor wurde er von "1001 Tracklists" auf Platz 33 der einflussreichsten elektronischen Künstler gewählt.

Mittlerweile ist Hørger weltweit unterwegs. Zwischen seinen zahlreichen Auftritten in Nordamerika (zuletzt spielte er Shows in New York, Orlando sowie Washington, als nächstes in Salt Lake City und Austin), kommt der Weltenbummler diesen Freitag für einen exklusiven Club-Gig nach Dresden.

Im Club Paula (Meschwitzstraße 16) steigt ab 23 Uhr die "Goodies"-Party. Letzte Tickets für das Event gibt's auf krasscore.ticket.io.