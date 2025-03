Heute noch nichts vor? Vier Tipps für Euren Sonntag

Pirna - In der Herderhalle in Pirna-Copitz (Rudolf-Renner-Straße 41 c) darf am Sonntag von 10 bis 16 Uhr nach Herzenslust getrödelt werden. Sammlerstücke, Spielzeug, nützliche Gebrauchtwaren und manches mehr wartet auf neue Besitzer. In der Cafeteria gibt es deftige und süße Snacks, sodass niemand mit knurrendem Magen vorzeitig gehen muss. Eintritt: 2,50 Euro.

www.sachsenmaerkte.de