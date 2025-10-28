Neues Gastro-Team tischt im Dresdner Schauspielhaus auf
Dresden - Vorhang auf für die "Weihnachtsgans Auguste" im Schauspielhaus. Sie schnattert allerdings nicht auf der Bühne, sondern wird köstlich zubereitet auf dem Teller serviert - von der "Kulinarischen Bühne Dresden", dem neuen Gastro-Team am Theater. Die Geschäftsführer Duc Phan (29) und Jerome Jason "J.J." Nguyen (21) bitten sowohl Theatergäste als auch Ensemble zu Tisch.
Die beiden jungen Männer bringen frischen Wind ins ehrwürdige Haus, wie auch in die Spielstätte "Kleines Haus".
"Wir wollen den Geist, die Gastfreundschaft und die Qualität vom 'Hofzwanzig' ins Theater transportieren" - "J.J." und seine deutsch-vietnamesische Familie bewirtschaften seit Sommer 2024 das ehemalige Laubegaster Fährhaus.
"Doch Theatergastronomie ist eine ganz neue Herausforderung", sagt "J.J.". Gute Qualität bieten und gleichzeitig die Wartezeiten auf den Pausenimbiss für die Zuschauer verkürzen - das ist nicht leicht.
"Deshalb kann bei uns ein Theaterbrett mit Suppe, Häppchen, Brezeln, Wein oder Sekt für zwei Personen vorbestellt werden."
Macht 32 Euro, außerdem bieten die vier Bars auf allen Etagen Häppchen ab 4,50 Euro an.
Gastro-Team wird auch bei "Kochsternstunden 2026" auftafeln
Erstmals lädt die "Kulinarische Bühne" vom 11. bis 13. November zum Martinsgans-Essen ins Staatsschauspiel ein.
Das traditionsreiche Geflügel gibt es im 3-Gänge-Menü (ab 61 Euro) von 17 bis 19 Uhr (vor der Vorstellung) und ab 19.30 Uhr. Aufgetafelt wird im Salon (60 Plätze). Infos/Reservierung über das Staatsschauspiel bzw. unter: staatsschauspiel-dresden.de/service/gastronomie/.
Das Gastro-Team wird auch bei den "Kochsternstunden 2026" im Theater auftafeln - als Pop-up-Restaurant in den Theaterferien vom 9. bis 15. Februar und vom 12. Februar bis 9. März an jedem Montag.
"Wir möchten unsere Gäste für uns, aber auch für das Theater begeistern", sagt "J.J.", der sich selbst keine Premiere entgehen lässt.
