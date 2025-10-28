Neues Gastro-Team tischt im Dresdner Schauspielhaus auf

Dresden - Vorhang auf für die "Weihnachtsgans Auguste" im Schauspielhaus. Sie schnattert allerdings nicht auf der Bühne, sondern wird köstlich zubereitet auf dem Teller serviert - von der "Kulinarischen Bühne Dresden ", dem neuen Gastro-Team am Theater. Die Geschäftsführer Duc Phan (29) und Jerome Jason "J.J." Nguyen (21) bitten sowohl Theatergäste als auch Ensemble zu Tisch.

Das Gastro-Team der "Kulinarischen Bühne Dresden" versorgt Gäste und Mitarbeiter im Schauspielhaus. © Eric Münch

Die beiden jungen Männer bringen frischen Wind ins ehrwürdige Haus, wie auch in die Spielstätte "Kleines Haus".

"Wir wollen den Geist, die Gastfreundschaft und die Qualität vom 'Hofzwanzig' ins Theater transportieren" - "J.J." und seine deutsch-vietnamesische Familie bewirtschaften seit Sommer 2024 das ehemalige Laubegaster Fährhaus.

"Doch Theatergastronomie ist eine ganz neue Herausforderung", sagt "J.J.". Gute Qualität bieten und gleichzeitig die Wartezeiten auf den Pausenimbiss für die Zuschauer verkürzen - das ist nicht leicht.

"Deshalb kann bei uns ein Theaterbrett mit Suppe, Häppchen, Brezeln, Wein oder Sekt für zwei Personen vorbestellt werden."

Macht 32 Euro, außerdem bieten die vier Bars auf allen Etagen Häppchen ab 4,50 Euro an.