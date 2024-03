Neun Tipps für Euren ersten März-Samstag in und um Dresden

Zum Frühblüher-Gucken oder Einfangen von ein paar Sonnenstrahlen lohnt es sich, einen Ausflug zu starten. TAG24 hat die besten Tipps für Dresden und Umgebung!

Von Annett Daube

Dresden - Der März beginnt und damit rücken wir dem Frühling ein Stück näher. Zum Frühblüher-Gucken oder Einfangen von ein paar Sonnenstrahlen lohnt es sich, einen Ausflug zu starten. TAG24 hat die besten Tipps für Dresden und Umgebung!

Handball meets Jobbörse

Dresden - Am "Tag des Dresdner Handballs" wird in der Ballsportarena (Weißeritzstraße 4) am heutigen Samstag von 10 bis 14 Uhr eine Jobbörse veranstaltet. Die Dresdner Handballer des HC Elbflorenz kombinieren den Tag mit Heimspielen ihrer Nachwuchs-Mannschaften und Ausstellern aus der Region, die Perspektiven für junge Menschen in regionalen Unternehmen und Ausbildungsbetrieben vorstellen. Am Abend gibt's ab 18 Uhr das Zweitliga-Spiel gegen TuS N-Lübbecke. Tickets unter hc-elbflorenz.de.

Erst Jobmesse, dann Heimsieg? Der Samstag wird beim HC Elbflorenz auf alle Fälle spannend! © Lutz Hentschel

Trödeln im Alten Heizhaus

Dresden - Die Trödelhallen im Alten Heizhaus (Stetzscher Straße 4-6) haben diesen Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und sind damit Anlaufpunkt für alle Fans von Gebrauchtwaren. Auch auf dem Hof sind Händlerstände aufgebaut und der Biergarten hat geöffnet.

Am Alten Heizhaus wird getrödelt. © Unsplash/Clem Onojeghuo

Fernmeldetechnik erleben

Dresden - Im Fernmeldemuseum (Annenstraße 5, Eingang Hertha-Lindner-Straße, neben der Postmeilensäule) kann von 10 bis 15 Uhr am Sonnabend wieder historische Fernmeldetechnik live erlebt werden. Der (barrierefreie) Ausstellungsraum und der technische Betriebsraum (nicht barrierefrei) öffnen für Besucher. Eintritt: 5 Euro. Für Gäste unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.

Im Fernmeldemuseum gibt's allerlei Telefone und Fernmeldetechnik zu entdecken. © Norbert Neumann

Schifferfastnacht in Wehlen

Stadt Wehlen - In der Stadt Wehlen wird am Samstag bei der Schifferfastnacht der Winter ausgetrieben. Ab 11 Uhr herrscht buntes Treiben auf dem Markt, um 13.30 Uhr spielen die "Krippentaler" vorm Rathaus auf und mit großem Tamtam setzt sich um 14 Uhr der Festumzug mit der "Flotte" aus Schiffsmodellen in Bewegung.

In Wehlen wird am heutigen Samstag bei der Schifferfastnacht der Winter ausgetrieben. Um 11 Uhr geht's los. © Marko Förster

Sammlerbörse in der JohannStadthalle

Dresden - Sammler werden in der JohannStadthalle (Holbeinstraße 68) eine wahre Fundgrube entdecken. Auf der Dresdner Sammlerbörse bieten von 9 bis 14 Uhr am heutigen Sonnabend rund 70 Händler aus ganz Deutschland ihre Waren an. Besucher können ihre Fundstücke zeitlich und wertmäßig einschätzen lassen. Sammlervereine stellen sich vor. Eintritt: 3,50/3 Euro.

70 Händler zeigen bei der Dresdner Sammlerbörse, was sie haben. © PR/JohannStadthalle

Gitarrist zeigt Dresden zur Goethezeit

Dresden - Im Kügelgenhaus, dem Museum der Dresdner Romantik (Hauptstraße 13), wird der Gitarrist und Entertainer Frank Fröhlich am heutigen Samstag ab 17 Uhr mit seinem Programm "Das Alte Dresden - Dresden zur Goethezeit" unterhalten. Konzerttickets gibt es für 15/13 Euro unter Tel. 0351/8044760 oder per E-Mail unter service@museen-dresden.de.

Frank Fröhlich tritt im Kügelgenhaus auf. © Eric Münch

Trödeln in der Leipziger Kleinmesse

Leipzig - Auf dem Festplatz Cottaweg, dem "Kleinmesseplatz", wird am Wochenende getrödelt. Trödelhändler aus verschiedenen Regionen bieten von jeweils 9 bis 17 Uhr Sammlerstücke und Raritäten an. Der Eintritt ist frei.

Die ein oder andere Rarität wird am Samstag am Cottaweg angeboten. © Unsplash/Markus Spiske

Deutsche Kamelienblüte in Zuschendorf

Pirna - Ab Sonnabend sind Besucher ins Landschloss Zuschendorf eingeladen, um von der schönsten Kamelienblüte Deutschlands zu schwärmen. Denn diese wird bei der Kamelienblütenschau bis zum 4. März gesucht und gekürt. Tausende Blüten der "Königin des Winters" werden in den herrschaftlichen Schlossräumen in ausgefallenen Gefäßen und Glasstelen präsentiert. Die Schau hat bis zum 10. März täglich von 10 bis 17 (montags nur bis 16 Uhr) geöffnet. Eintritt: 7,50/6/Familien 18 Euro.

Im Landschloss Zuschendorf werden schöne Kamelien ausgestellt. © dpa/Sebastian Kahnert

Lichtensteiner Kunsthandwerkermarkt

Lichtenstein - Das Kultur.Palais.Lichtenstein (Schlossallee 2) öffnet am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr seine Tore für die Gäste des Kunsthandwerkermarktes. Auf diesem zeigen Kunsthandwerker ihre Handwerkskunst und bieten ihre Arbeiten zum Verkauf an. Eintritt: 5 Euro. Kinder bis 12 Jahre frei.

In Lichtenstein steigt der Kunsthandwerkermarkt an diesem Wochenende. © Sven Gleisberg