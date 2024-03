Neun Tipps zum Karsamstag: Das könnt Ihr in und um Dresden erleben

Sachsen - In zahlreichen Gemeinden lodern am Karsamstag die Osterfeuer als Sinnbild der Auferstehung und zur Vertreibung des Winters.

Im Schlosspark in Graupa sorgen die Kameraden der Ortsfeuerwehr für ein sicheres Feuer. Start auf der Festwiese ist 15.30 Uhr, ab 16 Uhr findet eine Kräuterwanderung ums Jagdschloss statt. In Bonnewitz wird ab 17 Uhr am Rundling ein kleines Osterfest gefeiert. Am Freibad Goßdorf bei Hohnstein wird das Feuer ab 18 Uhr entfacht. In Dresden-Weixdorf gibt es ab 18 Uhr ein Osterfeuer bei der Stadtteilfeuerwehr und auch in Bad Schandau im Britzer Garten (Ostrauer Ring 5).