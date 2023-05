Neun weitere Tipps fürs verlängerte Wochenende: Der Mai kann starten!

In Dresden und ganz Sachsen gibt es am 1. Mai jede Menge Veranstaltungen. Neun werden hier vorgestellt.

Von Annett Daube

Dresden - Unter Traumbedingungen startet der Mai in diesem Jahr. Ging der Tag der Arbeit in 2022 ziemlich unter, weil er auf einen Sonntag fiel, sorgt er diesmal für ein verlängertes Wochenende. Und so gibt es auch am heutigen Montag weitere tolle Veranstaltungs-Tipps für Dresden und Umgebung.

Pflanzen- und Kräutermarkt

Dresden - Der beliebte Pflanzen- und Kräutermarkt am Alten Heizhaus öffnet am Samstag von 9 bis 17, am Sonntag von 10 bis 18 und am 1. Mai von 10 bis 12 Uhr. Ob Balkon- und Gartenpflanzen, Stauden, Beerensträucher oder Kräuter - hier gibt es 1a-Ware von mitteldeutschen Gärtnern.

Kräuter-Fans sollten sich am Montag am Alten Heizhaus in Dresden einfinden. © 123rf/annanahabed

Vokalmusik International

Leipzig - Das A-Capella-Festival in Leipzig bringt internationale Vokalkünstler auf die Bühne. Das Stadtbad (Eutritzscher Straße), das Schauspiel Leipzig (Bosestraße) oder die Schaubühne Lindenfels (Karl-Heine-Straße) gehören zu den Veranstaltungsorten. Das Programm ist nachzulesen unter a-capella-festival.de.



Cars and Coffee

Dresden - Im Panometer Dresden findet am 1. Mai das zweite "Cars and Coffee" statt. Das Netzwerktreffen von 10 bis 15 Uhr ist nicht nur für Oldtimer-Fans und -Fahrer geeignet. Spannende (Auto-)Geschichten in der interessanten Location werden versprochen.



Schön anzusehen: Das Panometer Dresden. © Thomas Türpe

Wanderfest

Altenberg - Ein großes Wanderfest eröffnet die Wandersaison im Osterzgebirge. In Altenberg wird auf dem Bahnhofsvorplatz am 1. Mai von 11 bis 17 Uhr das "Anwandern" gefeiert. Mit Musik und Biathlon-Laserschießen, Seifenblasen-Show und Wandertour-Angeboten (welche ab 10 Uhr starten). Preis pro Tour: 5 Euro. Anmeldung und Infos unter altenberg.de.

Wandern ist am 1. Mai natürlich auch möglich. © 123RF/dolgachov

Dampferparade

Dresden - Die Dampferparade der Sächsischen Dampfschifffahrt startet am Maifeiertag ganz traditionell um 10 Uhr an der Brühlschen Terrasse. Die Schiffe der Weißen Flotte fahren mit stimmungsvoller Livemusik nach Pillnitz, wo nach dem Wendemanöver die Rückfahrt in die Altstadt beginnt. Tickets für Mitfahrten unter saechsische-dampfschifffahrt.de.



Am 1. Mai gibt es wieder eine Dampferparade. © Steffen Füssel

Lämmermarkt

Grimma - Auf dem historischen Vierseithof der Denkmalschmiede Höfgen können Besucher am Maifeiertag von 11 bis 19 Uhr den traditionellen Lämmermarkt erleben. Zwischen blühenden Obstbäumen und Löwenzahnwiesen erklingt Musik von Jazz bis Folk, gibt es buntes Markttreiben und das Morristanzfest, das Fruchtbarkeitsritual, welches Künstler aus London aufführen. Eintritt: 12/6/Familien 33 Euro.

Im Findlingspark

Boxberg - Der Findlingspark Nochten feiert am 1. Mai sein 20. Jubiläum. Von 10 bis 18 Uhr unterhalten Heiko Harig und Linda Feller musikalisch, wird ein großer Pflanzenmarkt geboten und können Kinder zahlreiche Mitmach-Aktionen ausprobieren. Eintritt: 7/3/Familien 16 Euro.

Der Findlingspark Nochten lädt am Montag ein. © Steffen Füssel

Frühlingsfest an der Weinbergkirche

Dresden - An der Weinbergkirche in Pillnitz erfreut ein Frühlingsfest die Gäste. Ab 12 Uhr findet am Maifeiertag buntes Markttreiben mit Musik statt. Ab 13 Uhr erklingen Flötenklänge, ab 16 Uhr Volkslieder zum Mitsingen. Für Kinder ist auf dem Reiterhof in Pillnitz Kinderreiten angesagt. Der Eintritt ist frei.



Die Kleinen können sich auf Kinderreiten freuen. © 123RF/evdoha

Frühling bei Krabat

Hoyerswerda - Die Krabat-Mühle in Schwarzkollm sorgt mit einem Frühlingfest am 1. Mai für Stimmung. Ab 11 Uhr eröffnet der Spielmannszug Wiednitz-Schwarzkollm das Fest. Der Schwarze Müller stellt die Gewerke vor, ein Chor lädt zum Mitsingen ein. Um 14.30 Uhr wird sorbischer Kindertanz, ab 15.30 Akkordeon-Musik aufgeführt.