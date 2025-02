Nichts tun? Nicht heute! Am Sonntag ist in Dresden und Umgebung so einiges los

TAG24 präsentiert euch vier Veranstaltungstipps für Sonntag, den 2. Februar 2025 in Dresden und Umgebung.

Dresden - Auch am Sonntag ist mächtig was los in Dresden und Umgebung. Wir haben die besten Tipps für Euch, für einen gelungenen Ausklang der Woche.

Flughafen-Tour

Dresden - Die Maxi-Tour "Elephant, Schneefräse und Co." beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr am Flughafen Dresden (Wilhelmine-Reichard-Ring 1). Eine 90-minütige Tour mit Einblick in die Flugzeug- und Winterdienstabfertigung sowie der Feuerwehrtechnik. Nach Terminalrundgang und Sicherheits-Check geht's im Bus aufs Vorfeld. Empfohlen ab fünf Jahren. Alle ab 16 benötigen einen gültigen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Treffpunkt: 15 Minuten vor Tourbeginn an der Aero Lounge auf der Abflugebene am Glastunnel. Tickets: 12 Euro, 10 Euro bis 14 Jahre. Infos unter mdf-ag.com/reisende-und-besucher/flughafen-dresden/fuehrungen

Am Flughafen Dresden gibt es nicht nur Flugzeuge zu bestaunen. © dpa/Sebastian Kahnert

Aschenbrödel-Mitmachtheater

Moritzburg - "Wir spielen Aschenbrödel" ist ein Mitmachtheater, das am Sonntag um 11 und 15 Uhr auf Schloss Moritzburg (Schloßallee 1) angeboten wird. Bei dieser Veranstaltung spielen Kinder in historischen Kostümen Szenen aus dem Film selber nach, unter Anleitung der Theaterpädagogin Jolanda Querbeet. Teilnahme mit Ticket (12/10 Euro, Kinder bis 16 Jahre 4,50 Euro) kostenfrei. Infos unter: schloss-moritzburg.de

Am Sonntag können Kinder zeigen, dass sie mindestens genauso gut sind wie die offizielle Aschenbrödel-Darstellerin Tamara Kretschmer (17) der Ausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". © Steffen Füssel

Loriot-Abend

Dresden - Gäbe es ihn nicht, man müsste ihn erfinden: Loriot. Keiner hat so gut über das geschrieben, was unmöglich scheint - die Ehe. Mit Josephine Hoppe und Dirk Neumann hat das Hoftheater Dresden ein kongeniales Paar, das spitzfindig und voller Ironie ab 16 Uhr im Hoftheater Dresden (Hauptstr. 35) durchs Programm führt. Musikalisch begleitet von Florian Mayer. Regie: Ahmad Mesgarha (Staatsschauspiel Dresden). Tickets (22/11 Euro) & Infos unter: hoftheater-dresden.de

Loriot, bürgerlich Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow (†2011), ist bis heute unvergessen. © Stephanie Pilick/dpa

Reisemesse

Dresden - Die Reisemesse Dresden hat am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Messehalle 4 (Am Messering 6) geöffnet. Vor Ort sind mehr als 300 Aussteller, mehr als 200 Vorträge werden geboten. Schwerpunkt-Themen sind diesmal Kreuzfahrten, Reiseland Deutschland, Faszination Alpen, Camping & Caravan, E-Bike-Trips sowie der weltweite Aktiv- und Individualurlaub. Eintritt: 10/8 Euro, Kinder unter 15 Jahre in Begleitung Erwachsener frei. Infos unter: reisemesse-dresden.de

Mehr als 300 Aussteller präsentieren alles Mögliche zum Thema Reisen auf Dresdens Reisemesse. (Archivfoto) © Petra Hornig

Glühweinmeile

Diesbar-Seusslitz - Besucht die 3. Glühweinmeile und spaziert vom Gasthof Zum Ross bis zum Schloss (An der Weinstraße 1) oder umgekehrt.

In Diesbar-Seusslitz wird mit allerlei alkoholischen Getränken angestoßen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa