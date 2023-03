Noch nichts vor am Samstag? 13 Ausflugstipps für Dresden und Umgebung

Was gibt's am heutigen Samstag zu erleben? Alle, die am Wochenende gern etwas unternehmen, finden hier jede Menge tolle Ausflugstipps für Dresden und Umgebung!

Von Annett Daube

Dresden - Was gibt's am heutigen Samstag zu erleben? Alle, die am Wochenende gern etwas unternehmen, finden hier jede Menge tolle Ausflugstipps für Dresden und Umgebung!

Konzert im Dixiebahnhof

Dresden - Die Sängerin und Gitarristin Christina Lux und der Multiinstrumentalist Oliver George laden in den Dixiebahnhof in Weixdorf am Samstagabend (20 Uhr) zum Konzert ein. Ihre Songs nehmen die Zuhörer mit und berühren nachhaltig. Tickets gibt's unter dixiebahnhof.de für 19,20/15 Euro.

Christina Lux sorgt für musikalische Stimmung im Dixiebahnhof. © IMAGO / Hartenfelser

Feriencamp-Messe

Dresden - Eine Feriencamp-Messe sorgt für die beste Vorbereitung auf die kommenden Sommerferien. In der BallsportArena (Weißeritzstraße 4) gibt es am Samstag von 10 bis 17 Uhr Angebote für Jugendreisen, Sport- und Sprachcamps, Ferienlager, aber auch für Familienaktivitäten. Ein buntes Rahmenprogramm mit Puppentheater und Mitmachangeboten rundet die Messe ab. Eintritt: 6/2,50/Familien 15 Euro.

Ein märchenhaftes Musical

Annaberg-Buchholz - Im Eduard-von-Winterstein-Theater wird am Samstag um 19.30 Uhr das Musical "Andersen - Ein märchenhaftes Leben" seine deutsche Erstaufführung feiern. Das Familientheater erzählt die Geschichte des dänischen Märchenerzählers Hans Christian Andersen, der vom Sohn eines Schusters zum wohlhabenden Schriftsteller wurde. Tickets für 20,50/17,50/12,50 Euro unter erzgebirgische.theater/ticketshop.

Hans Christian Andersen hatte "ein märchenhaftes Leben" - und das gibt es am Samstag im Theater zu sehen. © wikipedia

Eisdisko im Eiszirkus

Leipzig - Zur "Après-Ski-Party" sind alle Eisläufer*innen im Eiszirkus (im Kohlrabizirkus, An den Tierkliniken 42) am Samstagabend ab 20.30 Uhr eingeladen. DJ Thamos legt die entsprechenden Rhythmen auf, die Eisbar sorgt für Snacks und Getränke. Eintritt: 10 Euro.

Heinrich Tessenow

Dresden - Heinrich Tessenow zählt zu den bedeutendsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts. Neben dem Festspielhaus Hellerau schuf er Häuser für die Gartenstadt Hellerau und aufsehenerregende Ausstellungsbauten. Eine Kuratorenführung durch die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum (im Landhaus) mit dem Architekten Professor Martin Boesch aus Zürich erklärt mehr. Beginn: Samstag um 15 Uhr. Teilnahme: Museumseintritt (5/4 Euro).

Das Festspielhaus Hellerau wurde von Heinrich Tessenow erschaffen. © Thomas Türpe

Klangwelten

Dresden - Zwei Musiker gestalten am Samstagabend in der Kulturkulisse (Altplauen 19H) gemeinsam ein Konzert mit dem Titel "Inner Peace - Atmosphärische Klangwelten". Yaroslav Molochnyk aus Lwiw in der Ukraine und Johann von Ruthendorf spielen eigene Kompositionen und spontan entstehende Improvisationen. Beginn: 19.30 Uhr. Tickets gibt's für 19/15 Euro unter der Telefonnummer 0351/31469861.

Tag der offenen Töpferei

Sachsen - Der Tag der offenen Töpferei wird an diesem Wochenende in zahlreichen Keramikstudios, Werkstätten und Ateliers begangen. Deutschlandweit nehmen rund 600 Töpfereien teil. Mit dabei sind das Keramikatelier Susanne Engelhardt in Dresden (Gehestraße 8), die Töpferei Michael Renz in Burkau oder das Atelier von Jenny Tauer in Grimma. Alle Werkstätten und ihre Aktionen findet Ihr unter tag-der offenen-toepferei.de.

In ganz Sachsen wird am Wochenende fleißig getöpfert. © misterforeman/123rf

Zirkus zu Gast

Dresden - Auf der Cockerwiese (Blüherstraße) gastiert ab Samstag der Circus Voyage. Angekündigt wird "Europas größte Wasser-Show" - ein Spektakel mit raffinierten Fontänen, Licht- und Feuer-Effekten. Zum Programm gehören Tierdressuren, Artistik und Clownerie wie eine Hochseil-Darbietung und eine Motorrad-Show. Tickets für die Premiere am Samstag um 18 Uhr kosten 12 Euro. Die Vorstellung am Sonntag beginnt schon um 15 Uhr, dann kosten die Tickets ab 18/16 Euro. Buchen könnt Ihr unter circus-voyage.de oder per Telefon: 0171/4730726.

Kamelienschau

Pirna/Königsbrück/Dresden - Im Landschloss Zuschendorf, im Pillnitzer Schlosspark und im Königsbrücker Schloss sind derzeit die orientalischen Schönheiten, die Kamelien, zu bewundern. In Zuschendorf hat die Sammlung von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 6/5 Euro. In Königsbrück sind Besucher sonntags von 10 bis 17 Uhr willkommen. Der Eintritt ist frei. Und nicht zuletzt kann auch in Pillnitz die Kamelie von 10 bis 17 Uhr in ihrem Haus bewundert werden. Eintritt: 5/4 Euro.

Unter anderem im Pillnitzer Schlosspark gibt es jede Menge wunderschöne Kamelienblüten zu bestaunen. © Arno Burgi/dpa

Playmobil-Ausstellung

Oschatz - Eine Ausstellung, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt, wird im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz gezeigt. "Die bunte Playmobilwelt" ist noch bis zum Sonntag (von 13.30 bis 17 Uhr) zu sehen und zeigt allerlei Szenen gebaut aus Playmobil. Eintritt: 5/3 Euro.

Dornröschen-Ausstellung

Torgau - Schloss Hartenfels ist ein Meisterwerk der Frührenaissance. Der Große Wendelstein diente im Jahr 1971 als Kulisse für den DEFA-Film "Dornröschen". In der Sonderausstellung "Dornröschen - Das Märchenschloss im Blütentraum" werden in einem interaktiven Bilderbuch die Grundmotive des Märchens, Interpretationsebenen und die Faszination der Rosenblüte gezeigt. Geöffnet: 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro.

Das imposante Schloss Hartenfels zeigt eine Dornröschen-Sonderausstellung. © Jan Woitas/dpa/ZB

Universum der Äpfel

Grimma - "Verdorbene Kunst: Universum der Äpfel" heißt die Ausstellung, welche in der Hospitalkapelle in Grimma (Leisniger Straße) gezeigt wird. Der Fotograf und Geologe Christoph Starke dokumentierte in detailreichen Ansichten den Zerfall der Äpfel von sächsischen Streuobstwiesen. Geöffnet von 14 bis 17 Uhr. Eintritt: frei.

Schlossmuseum Pillnitz