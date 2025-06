"ohmygoodz"-Design- und Art-Festival in Dresden: Was können die Gäste erwarten?

Dresden - Das OMG von Lisa und Tom? Hinter der Kurzform verbirgt sich das "ohmygoodz"-Design- und Art-Festival der Initiatoren Lisa Winkler (33) und Tom Schmid (28). Es lockt am 21./22. Juni (ab 11 Uhr) nicht nur Neustadt-Bewohner in die Reithalle auf der Werner-Hartmann-Straße.

Lisa Winkler (33) und Tom Schmid (28) laden zum Art- und Design-Festival "ohmygoodz" in die Reithalle ein. © Holm Helis

Wer sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, ist hier genau richtig. Von abgefahrenen Vintage-Klamotten bis zu fair hergestellter Neuware, von echten Pflanzen bis zu solchen auf Kunstwerken, Postkarten oder Postern, von Kerzen bis zum Ohrring ist bei rund 60 Ausstellern alles zu haben. Inklusive Livemusik, Imbiss und Aftershowparty am Samstag.

"Es gibt wirklich viele Dinge zu entdecken", macht Lisa neugierig. Sie selbst betreibt in der Neustadt den Concept-Store "Mjuuk", was auf Isländisch so viel wie Wohlfühlen bedeutet.

Tom dagegen ist der Spezialist in Sachen Vintage und weiß: "Der Trend geht gerade in Richtung Bekleidung aus den 2000ern. Ich bin mit rund 500 Einzelteilen beim Festival vor Ort."

Auch im Kommen: Spontan-Tattoos. Vier Künstler tätowieren vor Ort Kurzentschlossene. Lisa und Tom stemmen mit Freunden und Helfern das Event.