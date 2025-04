09.04.2025 09:12 Osterzirkus im Hochland: Dresdner Kids haben fleißig trainiert

Der Hochlandzirkus bittet in die Manege: Am 12. April lädt der Kinder- und Jugendzirkus in die Turnhalle der Oberschule Weißig zum großen Osterzirkus ein.

Von Katrin Koch

Dresden - Der Hochlandzirkus bittet in die Manege: Am 12. April lädt der Kinder- und Jugendzirkus in die Turnhalle der Oberschule Weißig zum großen Osterzirkus ein. Anna (13), Nora (12), Jonte (13) und Diana (15) waren bei der Zirkusvorstellung 2023 mit in der Manege. © Thomas Türpe "Rund 50 Kinder aus unseren zwei Wochenkursen haben dafür trainiert - in Dresden und in der alten Schönfelder Turnhalle. Die Einrad-Fahrer proben seit Dezember", lockt "Zirkusdirektor" Thomas Schwabe. "Die 7- bis 14-Jährigen präsentieren eine bunte Show mit Artistik, Tanz, Zauberei und Clownerie", so Schwabe. Zwei Shows stehen auf dem Programm, sie beginnen 10.30 und 15.30 Uhr. "Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht", sagt Schwabe. Infos zu den Kursen: hochlandzirkus.de

