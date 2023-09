O'zapft is! Pichmännel-Oktoberfest startet diese Woche mit Neuerung

Dresden - "O'zapft is" heißt es ab Donnerstag endlich auch wieder in Dresden . In der Flutrinne steigt die mittlerweile neunte Auflage des Pichmännel-Oktoberfests. Und die verspricht schon vor ihrem Start ein riesiger Erfolg zu werden.

So bleiben die Bierpreise im Vergleich zum vergangenen Jahr stabil. "Wir erhöhen den Preis der Maß um keinen Cent", so Haase.

Kleines neues Highlight: Wer will, kann sich Tages-Tattoos auftragen (lassen). © Eric Münch

Doch kann auf dem Pichmännel natürlich nicht nur getrunken, sondern auch gegessen werden. Hier setzt der Caterer auf Altbewährtes.

So stehen neben Obatzter (9,80 Euro) und Brezeln (3,30 Euro) wieder ein halber Goldbroiler (13,90 Euro) oder ein 300 Gramm Riesenschnitzel (17,90 Euro) auf der Karte. Täglich 85 Mitarbeiter im Service kümmern sich darum, dass alles läuft. Mit Küche und Logistik sind es gar 150.

Eine kleine, neckische Neuerung gibt es in diesem Jahr aber auch noch: So bekommen die Besucher am Eingang sogenannte Tages-Tattoos in vier verschiedenen Feldi- und Pichmännelmotiven. Die können sie sich auf die Haut kleben und so noch mehr Verbundenheit mit dem Fest zeigen.

Dafür können auf pichmaennel-oktoberfest.de die wenig verbliebenen Tickets erstanden werden.