Palais Sommer startet! Neumarkt bekommt Rasen, Bühne und Skulpturen verpasst

Dresden - Seit Freitag läuft der Aufbau - und am morgigen Mittwoch wird er endlich eröffnet: der "Palais Sommer".

Begutachten die "Stützen der Gesellschaft" (v.l.): Künstler Ulrich Eißner (61), "Palais Sommer"-Chef Jörg Polenz (60), Skulpturen-Projektleiter Reinhard Pontius (58) und Frank Wallburger (59) vom Neuen Sächsischen Kunstverein. © Thomas Türpe

Das eintrittsfreie Kulturfestival wartet vom 3. Juli bis 18. August mit über 200 Veranstaltungen an den drei Standorten auf. Auf dem Neumarkt, im Alaunpark und im Freigelände am OstraDome werden mehr als 100.000 Besucher erwartet.

Das insgesamt 1,2 Millionen Euro teure Festival startet am Neumarkt mit der Vernissage der Kunstausstellungen. Nicht zu übersehen ist der große Holzengel "Frieden in mir" von Michael Grasemann. "Er entstand aus einem der 13 Bäume, die 2005 der Waldschlößchenbrücke weichen mussten", weiß Kurator Reinhard Pontius (58).

Gleich sechs Figuren gehören zur Skulpturengruppe "Stützen der Gesellschaft" von Ulrich Eißner (61).

"Der Ursprung dieser Gruppe war ein Schachspiel aus Porzellan, 2012 für die Schacholympiade in Dresden entworfen", verrät Eißner. "Dann habe ich die Figuren vergrößert und sie schon an vielen Orten ausgestellt. Aber noch nie waren sie so prominent platziert wie auf dem Neumarkt."