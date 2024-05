Diese sieben Veranstaltungen locken heute in Dresden und Umland

Radebeul - Der Pfingstsonntag eignet sich sicherlich fantastisch, um durch die Radebeuler Weinberge zu wandern. Der Weinkeller "Am Goldenen Wagen" bietet Besuchern zudem eine moderierte Weinprobe mit Imbiss sowie eine Gewölbebesichtigung samt Abschlussessen. Die Tour beginnt 11 Uhr und dauert knapp fünf Stunden. Tickets gibt es für 46 Euro pro Person unter goldener-wagen.reservix.de/events .

Dresden - Am Flughafen Dresden kann die ganze Familie einen exklusiven Einblick in die Welt der Flugzeugabfertigung erhaschen. Die 90-minütige Pfingst-Maxi-Tour führt von der Aero Lounge durch das Terminal und per Tourbus bis hin zur Feuerwehr auf dem Gelände. Eine Teilnahme wird ab fünf Jahren empfohlen. Los geht's 13.30 und 16 Uhr. Tickets gibt es ab 10 Euro.