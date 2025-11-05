Poetry-Slammer geben Euch Finanztipps
Dresden - Sichere und effiziente Finanzplanung - ein staubtrockenes Thema? Nicht, wenn es bekannte Poetry-Slammer, unter anderem der frisch gekürte sächsische Meister Marc Bobzin, aufgreifen.
Die Kreativagentur Cromatics (Werner-Hartmann-Straße 3) lädt am Donnerstag, um 18.30 Uhr, zu einem besonderen Event, bei dem Entertainment auf Wissen trifft.
Neben dem Lehramtsstudenten aus Leipzig machen fünf weitere Künstler komplexe Themen rund um nachhaltiges Investment unterhaltsam erlebbar und halten dem Publikum quasi "den eigenen Depotauszug vor die Nase".
Tickets gibt es online (micdrop-mit-mehrwert.de) ab 19,99 Euro. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, ein Streaming-Ticket für 9,99 Euro zu kaufen.
Titelfoto: PR/Steve Conrad