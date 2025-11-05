Poetry-Slammer geben Euch Finanztipps

Dresden - Sichere und effiziente Finanzplanung - ein staubtrockenes Thema? Nicht, wenn es bekannte Poetry-Slammer, unter anderem der frisch gekürte sächsische Meister Marc Bobzin, aufgreifen.

Marc Bobzin gewann Ende September die sächsischen Meisterschaften im Poetry Slam. © PR/Steve Conrad

Die Kreativagentur Cromatics (Werner-Hartmann-Straße 3) lädt am Donnerstag, um 18.30 Uhr, zu einem besonderen Event, bei dem Entertainment auf Wissen trifft.

Neben dem Lehramtsstudenten aus Leipzig machen fünf weitere Künstler komplexe Themen rund um nachhaltiges Investment unterhaltsam erlebbar und halten dem Publikum quasi "den eigenen Depotauszug vor die Nase".



