Pralles Weihnachts-Programm: Das gibt es am zweiten Advent alles zu erleben

In Dresden und ganz Sachsen gibt es am Sonntag tolle weihnachtliche Veranstaltungen.

Von Annett Daube

Dresden - Am zweiten Advent laden viele Veranstaltungen rund um Dresden zu einem Besuch ein. Viele sind bereits in den vergangenen Tagen gestartet, einige beginnen erst am heutigen Sonntag.



Adventsglühen

Dresden - Zum Adventsglühen im weihnachtlich geschmückten Glühweingarten auf der Galopprennbahn in Seidnitz sind am Sonntag von 11 bis 17 Uhr alle Gäste willkommen, die sich auf die Festtage einstimmen wollen. Live-Musik, Glühwein oder Punsch, frische Waffeln und ein Bastel- und Backangebot für die Kinder werden geboten. Der Eintritt ist frei.



Glühwein und Punsch gehören bei der Veranstaltung dazu. © 123RF/hanker81

Weihnachtskonzert im Landhaus

Dresden - Ein Weihnachtskonzert mit klassischen deutschen Weihnachtsliedern und Stücken aus der ganzen Welt erleben Besucher am Sonntag im Stadtmuseum Dresden (Wilsdruffer Straße 2, Eingang Landhausstraße). Der Chor "Chortissimo Dresden" lädt ab 15 Uhr ein, ihrem Gesang zu lauschen. Der Eintritt ist frei.



Im Stadtmuseum Dresden findet das Konzert am Sonntag statt. © Steffen Füssel

Lichterfest

Berggießhübel - Das Lichterfest in Berggießhübel wird am Sonntag ab 14 Uhr begangen. Auf dem Außengelände des Besucherbergwerkes, an der Feuerwehr und am Schreibwarengeschäft Hauswald gibt es ein buntes Programm. Zu den Highlights zählen das Weihnachtsliedersingen der Grundschüler (ab 15 Uhr), die Glühweinführung untertage (ab 14 Uhr), die Bastelwerkstatt (von 14 bis 17 Uhr) und der Bergaufzug der Knappschaft Berggießhübel mit Schalmeienkapelle.



Was wäre Weihnachten ohne die vielen schönen Lichter? © 123RF/tomsickova

Fortschritt-Schwoof

Dresden - Im Gartenlokal "Fortschritt" (Bärnsdorfer Straße 2a) heißt es am Sonntag ab 16 Uhr "Fortschritt-Schwoof". "Luis LaMetta" liefert für den Familientanz das Entertainment und sorgt damit für ein großartiges Stelldichein. Dazu gehört auch der Rummelkult "Schnellverlosung" - eine Tombola wie auf der Vogelwiese. Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst.



Wie klingt Weihnachten?

Dresden - Der ehemalige Polarkreis-18-Frontmann Felix Räuber (39) verleiht klassischen Weihnachtsliedern ein neues Gewand und kommt mit diesen im Programm "Wie klingt Weihnachten" in die Dreikönigskirche. Er verspricht ab 18 Uhr ein magisches Konzerterlebnis und ein Fest der Sinne. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 20,95/18,20 Euro oder an der Abendkasse.



Der ehemalige Polarkreis-18-Frontmann Felix Räuber (39) ist in Dresden am Start. © Steffen Füssel

Weihnachtlicher Barockgarten

Heidenau - Im Barockgarten Großsedlitz können sich Besucher am Sonntag von 14.30 bis 20 Uhr auf einem kleinen Weihnachtsmarkt am Café des Friedrichschlösschens verzaubern lassen. Mit Lichterglanz, Weihnachtsmusik und Gaumenfreuden - und vielleicht auch mit einer Adventsführung durch den winterlichen Barockgarten. Der Eintritt (über die Hauptallee) ist frei, Tickets für die Führung (Beginn: 15 Uhr) gibt es für 8/3 Euro unter Tel. 03529/56390.

Der Barockgarten Großsedlitz lädt am Wochenende ein. Dann wird dort ein kleiner Weihnachtsmarkt zu finden sein. © Steffen Füssel

Offline Market

Dresden - Im Kulturzentrum "Geh8" (Gehestraße 8) findet von 12 bis 20 Uhr ein "Offline Market" statt. Es wird allerlei Kunst, Mode, Nützliches und Leckeres verkauft. Umrahmt wird der Markt von DJ-Musik und einem kleinen Unterhaltungsprogramm. Achtung, die Halle ist unbeheizt! Der Eintritt ist frei.

Adventsfahrten

Dresden - Die Dresdner Parkeisenbahn dreht am Wochenende zu den beliebten Adventsfahrten ihre Runden durch den winterlichen Großen Garten. Von 10 bis 16 Uhr fahren die Züge am Sonntag, Start und Ziel ist immer der Hauptbahnhof an der Gläsernen Manufaktur. Zahlreiche weihnachtliche Überraschungen werden versprochen! Fahrkarten gibt es für 9/6,50/Familien 18 Euro unter Tel. 0351/4456795.

Schlossadvent

Freital - Beim Freitaler Schlossadvent auf Schloss Burgk (Altburgk 61) werden die Besucher mit einem bunten Markttreiben, Blasmusik, einer Schauschmiede und vielen weiteren Angeboten überrascht. Für Kinder dreht die kleine Eisenbahn ihre Runde, gibt es einen Streichelzoo und auch Weihnachtsmann und Schneemann bummeln über den Markt. "Zu Besuch bei Tante Emma" heißt die Weihnachtsschau im Museum, die jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist (Tickets an der Museumskasse). Der Markt öffnet von 12 bis 20 Uhr.

Auf Schloss Burgk findet das Event statt. © Holm Helis

Weihnachten im Jägerhof

Dresden - Die Weihnachtsausstellung im Museum für Sächsische Volkskunst im Jägerhof (Köpckestraße 1) sorgt für vorweihnachtlichen Glanz und verwandelt das Museum in einen Ort für alle Fans der DIY-Weihnachtskultur. Volkskünstler geben ihre Fertigkeiten als Inspiration und Anleitung für eigene kreative Projekte weiter. Die Begleitausstellung "Sebnitzer Schattenspiele" zeigt stimmungsvolle Wunderwerke. Außerdem wird ein buntes Mitmach- und Weihnachts-Programm angeboten. Näheres unter volkskunst.skd.museum/programm. Geöffnet täglich (außer montags) von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5/4 Euro. Alle unter 17 Jahren frei.

Im Museum für Sächsische Volkskunst weihnachtet es schon sehr. © Holm Helis

Kunstmarkt

Pirna - Den kulturellen Höhepunkt des Pirnaer "Canalettomarktes" bildet der Kunstmarkt. Bereits zum 9. Mal stellen rund 40 Künstler aus Pirna, der Sächsischen Schweiz, dem Osterzgebirge, dem Elbland, der Oberlausitz und Dresden ihre Werke im Rathaus aus. Die unterschiedlichsten Arbeiten werden gezeigt und verkauft. Geöffnet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wildweihnacht auf der Hofewiese

Dresden - Auf dem Landgut Hofewiese inmitten der Dresdner Heide wird am Wochenende (jeweils von 10 bis 19 Uhr) eine Wildweihnacht gefeiert. Auf dem Weihnachtsmarkt lodert es in den Feuerkörben, es ist festlich geschmückt. Rund 150 Teddys schmücken die Hausfassade, wer mag, kann ein Futterhäuschen basteln. Greifvogelvorführungen, Kettensägenschnitzen, Musik und Ponyreiten gehören zum weiteren Programm. Der Eintritt ist frei.

Lichterglanz im Miniaturpark

Wehlen - Der Miniaturpark "Kleine Sächsische Schweiz" erstrahlt am Wochenende im weihnachtlich-romantischen Lichterglanz. In überdimensionierten Weihnachtskugeln können die Gäste Miniaturen entdecken, Häuser kommen wie große Geschenkpakete daher. Die Erlebniswelt ist am Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet und sorgt auch mit Feuerschalen und Kulinarik für Adventsstimmung. Eintritt: 12/8 Euro.

Schneeweißchen und Rosenrot

Dresden - In der Zschoner Mühle wird es heimelig beim Puppentheater-Spiel. Am Sonntag um 11 und 15 Uhr führt das Puppentheater Eva Johne das Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot" auf. Das Hausmärchen der Brüder Grimm wurde 1827 erstmals veröffentlicht und erzählt von zwei Schwestern, die im Winter Abend für Abend Besuch von einem Bären bekommen. Tickets für 7/9 Euro an der Tageskasse oder unter zschoner-muehle.de.

In der Zschoner Mühle wird es märchenhaft. © Holm Helis