Premiere neuer Komödie: Im Radeberger Biertheater haben jetzt die Frauen die Hosen an

Dresden - Das gab's noch nie im Radeberger Biertheater: Zwei Frauen haben dort jetzt das Zepter in die Hand genommen: Johanna Krüger (33) führt Regie, Maria Mendrok (39) hat das Buch für "Die Vier vom Revier" geschrieben. Am Donnerstag feiert die Polizei-Komödie Premiere.

Im Sommer zieht sie bei der Krabat-Saga in Schwarzkollm die Fäden hinter den Kulissen. Aber dann will Johanna nach Südkorea.

Blumi wollte eigentlich auch die Regie führen - das übernimmt nun Johanna Krüger. "Ich hab in Amsterdam Regie studiert, bin dann auf Schauspiel umgeschwenkt und habe an vielen Theatern als Regieassistentin gearbeitet, zuletzt im Friedrichstadtpalast."

Das Radeberger Biertheater begeistert seit 2002 mit seinen Schwänken das Publikum. © Norbert Neumann

"Es ist meine zweite Heimat. Ich spreche fließend Koreanisch. Und das ist wirklich keine einfache Sprache", lacht Johanna.



"Ich habe sie direkt an einer Sprachuniversität in Südkorea gelernt. Das war mir eine Herzenssache. Ich will in der Musicalbranche Fuß fassen - immerhin ist Korea weltweit der drittgrößte Musicalmarkt. Die Koreaner lieben einfach 'Elisabeth' & Co."

Die Kehrseite ihrer Zukunftspläne: Im Biertheater wird Johanna dann wohl nicht mehr Regie führen. So bedauerlich das ist, ist es kein Grund zum Trübsalblasen: Bei "Die Vier vom Revier" wird gelacht!

"Wir hoffen, dass der Schwank dem Publikum genauso wie uns gefällt. Und wir hatten jede Menge Spaß", sind sich Maria und Johanna einig.