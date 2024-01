Rassekatzen, Winterzauber und Kinderkino: 9 Tipps für Euren Sonntag in und um Dresden

TAG24 hat Euch ein paar Ideen in und um Dresden zusammengesucht, die Euch den eiskalten Wochenabschluss versüßen könnten.

Von Annett Daube

Dresden - Ihr habt noch keine Pläne für den heutigen Sonntag? Kein Problem, TAG24 hat Euch ein paar Ideen in und um Dresden zusammengesucht, die Euch den eiskalten Wochenabschluss versüßen könnten.

Rassekatzen

Coswig - Eine Internationale Rassekatzenschau der Oberlausitzer Katzenfreunde findet am Wochenende in der Börse Coswig statt. Von jeweils 10 bis 18 Uhr gibt es eine Verkaufsmesse mit entsprechendem Sortiment, der Verein und die Züchter stellen sich vor. Auf der Bühne werden die Rassen präsentiert und die schönsten Tiere prämiert. Der Erlös der Schau kommt dem Tierschutz zugute. Für Kinder gibt es die Möglichkeit, Keramik zu bemalen. Der Eintritt beträgt 5/2 Euro.

Der Erlös der Internationalen Rassekatzenschau kommt dem Tierschutz zugute. (Symbolbild) © 123RF/rawlik

Karriere-Messe

Dresden - Die Messe Karriere Start in der Messe Dresden hält eine Menge Informationen für Schüler und Auszubildende, Berufsstarter und Profis, Quer- und Wiedereinsteiger bereit. Am Wochenende ist sie von jeweils 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 5/3,50 Euro, online buchbar unter messe-karrierestart.de.

Die Messe Karriere Start in der Messe Dresden hält eine Menge Informationen bereit. © Thomas Türpe

Hits & Hymnen

Leipzig - Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig (Grimmaische Straße 6) können die Besucher in der Sonderausstellung "Hits & Hymnen - Klang der Zeitgeschichte" Musik spüren. Denn Musik hat Geschichte verändert, erinnert uns an historische Ereignisse oder an ein Lebensgefühl. In der Ausstellung kann man Musik nicht nur hören und fühlen, sondern auch sehen. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In der Sonderausstellung "Hits & Hymnen - Klang der Zeitgeschichte" könnt Ihr Musik spüren. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Schifferfastnacht

Bad Schandau - Die 122. Schifferfastnacht im Bad Schandauer Ortsteil Prossen will mit dem althergebrachten Schifferfest den Winter vertreiben. Der große Festumzug startet am Samstag um 12.30 Uhr vom Dorfplatz stromaufwärts, der Wassermann hat neuerdings eine Meerjungfrau an seiner Seite. Am Abend steigt dann ab 19 Uhr der Schifferball. Am Sonntag gibt es einen Extra-Kinder-Faschingsumzug ab 13 Uhr mit Faschingsdisko sowie Spiel und Spaß.

Die Schifferfastnacht in Bad Schandau will mit den Winter vertreiben. (Archivbild) © Daniel Förster

Winterzauber

Lichtenau - Der Sonnenlandpark Lichtenau lädt am Wochenende zum Winterzauber ein. Von jeweils 13 bis 20 Uhr werden Lichtattraktionen im ganzen Parkgelände, ein Winterdorf mit Indoor-Spielplatz und Kunsteislauffläche sowie Reifenrutschbahn geboten. Für die Kleinsten ist auch der Wildparkbesuch ein Highlight. Eintritt: 15,50/Familien 56 Euro.

Der Sonnenlandpark Lichtenau lädt zum Winterzauber ein. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Tag des Eichhörnchens

Dresden - Am Sonntag wird weltweit der Tag des Eichhörnchens begangen. Aus diesem Anlass bietet Jaqueline Gräfe vom Eichhörnchen-Notruf-Verein im Pillnitzer Park eine kostenfreie Führung an (Spenden für den Verein sind willkommen). Um 10 Uhr startet die Führung am Besucherzentrum "Alte Wache".

Im Schlosspark Pillnitz sind viele Eichhörnchen beheimatet. © IMAGO/Pond5 Images

Fire & Ice

Dresden - Der Flughafen Dresden bietet auch im Winter interessante Führungen an. Die "Fire & Ice"-Airport-Tour verrät Wissenswertes zum Winterdienst und der Befeuerung am Flughafen und ist vor allem für Familien ein tolles Erlebnis. Tickets für die Sonntags-Tour ab 16 Uhr sind unter mdf-ag.com/reisende-und-besucher/flughafen-dresden/fuehrungen/ ab 10 Euro verfügbar. Weitere Infos und weitere Termine unter Telefon 0351/8813300.

Der Flughafen Dresden rund ums Jahr interessante Führungen an. (Symbolbild) © Matthias Schrader/AP/dpa

Kinderkino

Dresden - Im Lingnerschloss ist Märchenzeit. Am Sonntag werden im "KiKiLi - Kinderkino im Lingnerschloss" ab 11 Uhr Trickfilme aus dem DEFA-Studio Dresden gezeigt. "Die sieben Raben", "Rübezahl und der Schuster" sowie "Tolpatsch" sind allesamt geeignet für Kinder ab 7 Jahre und machen den Familiensonntag perfekt. Tickets für 5/3 Euro unter Telefon 0179/2340024.

Am Sonntag ist Märchenzeit! (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Dresden - "Sonntags ins Museum: ab drei ist der Eintritt frei!" - Im Albertinum gibt es am Sonntag ein offenes Atelier mit Mitmachangeboten für alle. Kunstvermittler*innen begleiten beim Ausprobieren verschiedener Maltechniken (Materialkosten: 3 Euro). Ab 15.30 Uhr wird eine Kurzführung "1 Werk in 30 Minuten" durchgeführt.



Im Albertinum gibt es am Sonntag ein offenes Atelier. © Holm Röhner