Raus aus dem Weihnachtsloch: Das könnt Ihr am Samstag in Dresden erleben
Dresden - Am letzten Wochenende des Jahres kann man sich natürlich auf dem Sofa von den Weihnachtsstrapazen erholen. Man darf aber auch gerne einen Ausflug einplanen - hier ein paar Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung!
Benefizkonzert
Radeburg - In "Hundels Eventbahnhof" in Radeburg (Bahnhofstraße 6) findet am Sonnabend um 20 Uhr das X-MAS on Rock Konzert statt (Einlass ab 19 Uhr). Das Ganze ist eine Benefizveranstaltung für den Boxclub Radeburg. Der Eintritt ist frei, und alle Spenden des Abends kommen dem Boxclub zugute. Die Bands Stoneape und StaceeJaxx verzichten auf ihre Gage, werden ihre eigenen Rocksongs zum Besten geben und eine ordentliche Show bieten.
Romantischer Stadtbummel
Meißen - Die Meißner Bürgerfrau lädt auch in der kalten Jahreszeit zu einem Bummel durch die romantischen Gassen der Altstadt ein. Sie erzählt Geschichten aus vergangener Zeit und schenkt zum Abschluss über den Dächern der Stadt einen wärmenden Glühwein aus. Dauer: ca. 1,5 Stunden. Preise: 19 Euro für Erwachsene, 9 Euro für Kinder (6-16 Jahre). Treff ist an der Tourist-Information Meißen, Markt 3.
Canalettomarkt
Pirna - Während die meisten Weihnachtsmärkte im Land geschlossen sind, macht der Canalettomarkt rund ums Pirnaer Rathaus (Am Markt 1/2) Überstunden. Am Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr schmecken hier Glühwein, Wurst & Co. noch mindestens genauso gut wie vor dem Fest. Infos: canalettomarkt.de
Fata Morgana
Dresden - Im Yenidze Theater erwartet die Besucher ab 19 Uhr ein spannender Abend voller Tanz, Klang und Geschichten. "Fata Morgana" entführt in eine Welt, in der Fantasie und Realität verschwimmen. Die Tänzerin Mala Suraya verleiht dieser indisch-orientalischen Geschichte mit ihrer Kunst Ausdruck, begleitet von den perlenden Klängen der Sitar, betörendem Gesang und filmreifen elektronischen Sounds. Einlass ab 18.30 Uhr, Tickets zu 35/29 Euro gibt's online: yenidze-theater.de.
Sandtheater Dresden: "A Christmas Carol"
Dresden - Das Sandtheater Dresden bringt Charles Dickens’ weltberühmtes Weihnachtsmärchen erstmals als faszinierende Sandkunst-Inszenierung auf die Bühne des Boulevardtheaters. In Sand gemalte Bilder, berührende Musik und Erzähler Ronny Krappmann verschmelzen zu einer eindrucksvollen Collage, die Jung und Alt in ihren Bann zieht. Resttickets gibt es ab 16 Euro.
Hämatom: "Dämonentanz" im Alten Schlachthof
Dresden - Weihnachten war noch nie so laut: Mit dem "Dämonentanz" bringen Hämatom ihren legendären Jahresabschluss erstmals auf Tour – und machen auch im Alten Schlachthof Station. Nach Plätzchen und Besinnlichkeit wird hier das alte Jahr laut, hart und energiegeladen verabschiedet.
Begleitet von zwei Special Guests erwartet Metal-Fans ein intensiver Konzertabend voller brachialer Sounds und Feierlaune. Einlass ist am Samstag ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.
Ob laut, aktiv oder ganz entspannt: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. TAG24 wünscht Euch einen tollen Samstag und viel Spaß beim Entdecken!
Titelfoto: Montage: IMAGO/robertharding, 123rf/ink2005, Daniel Förster