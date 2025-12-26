Zugabe im Dresdner Weihnachts-Circus: An diesem Tag gibt es eine zusätzliche Show

Dresden - Den Tierquälerei-Vorwürfen zum Trotz steuert der Dresdner Weihnachts-Circus in diesem Jahr nach eigenen Angaben auf einen "historischen Besucherrekord" zu. Aufgrund der hohen Nachfrage haben die Veranstalter deshalb eine zusätzliche Show im neuen Jahr angekündigt.

Aufgrund der hohen Nachfrage veranstaltet der Dresdner Weihnachts-Circus eine zusätzliche Show. © Ove Landgraf

Seit dem 12. Dezember strömen Besucher zur Washingtonstraße am Elbepark, um das Spektakel in der Manege zu bestaunen. Die letzte Vorstellung sollte eigentlich am 3. Januar über die Bühne gehen.

Am Freitag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, dann die frohe Botschaft für all jene, die bisher kein Ticket ergattern konnten: "Um der ungebrochenen Nachfrage gerecht zu werden, wurde nun eine zusätzliche Vorstellung für den 4. Januar 2026 um 10:00 Uhr angesetzt", teilte der Dresdner Weihnachts-Circus mit.

Die zusätzliche Show sei dabei vormittags angesetzt worden, um insbesondere für Familien mit Kindern ansprechend zu sein.

Für die übrigen Vorführungen gebe es dagegen nur noch Restkarten. Ein Blick in die Sitzplatz-Karte zeigt oftmals nur noch vereinzelt freie Plätze.