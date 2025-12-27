Noch nichts vor? So wird der 2. Weihnachtstag richtig gut

Zum 2. Weihnachtsfeiertag stellen wir Euch fünf Ideen vor, mit denen Ihr den Tag entspannt, aktiv oder genussvoll gestalten könnt.

Von Isabel Klemt

Dresden - Der 2. Weihnachtsfeiertag lädt dazu ein, das Fest ganz entspannt ausklingen zu lassen. Nach dem Trubel der vergangenen Tage bleibt Zeit für gemeinsame Unternehmungen, kleine Ausflüge oder kulturelle Erlebnisse. Wir zeigen Euch fünf Ideen, wie Ihr den Feiertag in und um Dresden entspannt, aktiv oder genussvoll gestalten könnt.

Winzerbrunch im Schloss Wackerbarth

Im Schloss Wackerbarth lässt es sich am zweiten Weihnachtsfeiertag richtig schlemmen. © Norbert Neumann

Radebeul - Am Freitag lädt das Schloss Wackerbarth in Radebeul von 10 bis 14 Uhr zum Winzerbrunch ein - der perfekte Start in den zweiten Weihnachtsfeiertag. Los geht’s mit einem Glas Sekt zur Begrüßung, dazu gibt's einen liebevoll angerichteten Frühstücksteller und frischen Kaffee. Später wartet ein warmes Mittagsbuffet mit süßen Desserts - begleitet von ausgewählten Weinen aus dem Hause Wackerbarth. Alle Infos und Tickets gibt auf schloesserland-sachsen.de.

Verweilen im Christmas Garden

Ab 16.30 Uhr erstrahlt der Park von Schloss Pillnitz in buntem Lichterglanz © Robert Michael/dpa

Dresden - Der Christmas Garden im Schloss Pillnitz verwandelt den Park ab 16.30 Uhr in ein funkelndes Lichtermeer in allen Farben - perfekt für einen entspannten Spaziergang und stimmungsvolle Fotos. Alle Informationen findet ihr auf christmas-garden.de.

Harry-Potter-Ausstellung in Dresden

Im Erlwein Forum am Messering erwartet Hogwarts-Fans ein ganz besonderes Erlebnis voller Magie und Abenteuer. © Eric Münch

Dresden - Taucht am Freitag ab 10 Uhr ein in die magische Welt von Hogwarts - direkt im Erlwein Forum am Messering! Erlebt originalgetreue Kulissen, Kostüme und Requisiten aus den Harry-Potter-Filmen - und sammelt dabei Punkte für euer Haus. Ein Erlebnis, das Fans jeden Alters begeistert! Tickets gibt es ab 29,90 Euro auf eventim.de oder harrypotterexhibition.com.

Gebrüder Grimm im Boulevardtheater

Blick auf das Bühnenbild der Inszenierung "Gebrüder Grimm - Am Anfang aller Märchen". © Eric Münch

Dresden - Erlebt im Boulevardtheater mit märchenhaft schöner Musik und zauberhaften Bildern, wie die Märchen der Gebrüder Grimm entstanden sind - voller Magie, Spannung und humorvoller Momente für Groß und Klein. Alle Informationen findet ihr auf boulevardtheater.de.

Banksy-Ausstellung

Ein Affe im Pagenkostüm begrüßt die Gäste und setzt den Ton für seine Ausstellung - voller Ironie, Gesellschaftskritik und tiefgründiger Aussagen. © Norbert Neumann