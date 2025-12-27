Noch nichts vor? So wird der 2. Weihnachtstag richtig gut
Dresden - Der 2. Weihnachtsfeiertag lädt dazu ein, das Fest ganz entspannt ausklingen zu lassen. Nach dem Trubel der vergangenen Tage bleibt Zeit für gemeinsame Unternehmungen, kleine Ausflüge oder kulturelle Erlebnisse. Wir zeigen Euch fünf Ideen, wie Ihr den Feiertag in und um Dresden entspannt, aktiv oder genussvoll gestalten könnt.
Winzerbrunch im Schloss Wackerbarth
Radebeul - Am Freitag lädt das Schloss Wackerbarth in Radebeul von 10 bis 14 Uhr zum Winzerbrunch ein - der perfekte Start in den zweiten Weihnachtsfeiertag.
Los geht’s mit einem Glas Sekt zur Begrüßung, dazu gibt's einen liebevoll angerichteten Frühstücksteller und frischen Kaffee. Später wartet ein warmes Mittagsbuffet mit süßen Desserts - begleitet von ausgewählten Weinen aus dem Hause Wackerbarth.
Alle Infos und Tickets gibt auf schloesserland-sachsen.de.
Verweilen im Christmas Garden
Dresden - Der Christmas Garden im Schloss Pillnitz verwandelt den Park ab 16.30 Uhr in ein funkelndes Lichtermeer in allen Farben - perfekt für einen entspannten Spaziergang und stimmungsvolle Fotos.
Alle Informationen findet ihr auf christmas-garden.de.
Harry-Potter-Ausstellung in Dresden
Dresden - Taucht am Freitag ab 10 Uhr ein in die magische Welt von Hogwarts - direkt im Erlwein Forum am Messering! Erlebt originalgetreue Kulissen, Kostüme und Requisiten aus den Harry-Potter-Filmen - und sammelt dabei Punkte für euer Haus. Ein Erlebnis, das Fans jeden Alters begeistert!
Tickets gibt es ab 29,90 Euro auf eventim.de oder harrypotterexhibition.com.
Gebrüder Grimm im Boulevardtheater
Dresden - Erlebt im Boulevardtheater mit märchenhaft schöner Musik und zauberhaften Bildern, wie die Märchen der Gebrüder Grimm entstanden sind - voller Magie, Spannung und humorvoller Momente für Groß und Klein.
Alle Informationen findet ihr auf boulevardtheater.de.
Banksy-Ausstellung
Dresden - Auf dem Messegelände werden Werke des weltberühmten Graffiti-Künstlers Banksy präsentiert - von ikonischen Wandmotiven über Fotografien bis hin zu Skulpturen. Wer tiefer in das Schaffen und die Gedankenwelt des anonymen Künstlers eintauchen möchte, sollte der Ausstellung "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" unbedingt einen Besuch abstatten und sich von seiner Kunst begeistern lassen.
Die Ausstellung ist am Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets gibt es hier: mystery-banksy.com.
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Robert Michael/dpa, Eric Münch