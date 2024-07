Tausende Besucher lockt er nach Dresden: Dieser Mann kann Konzerte!

Allein 22 Millionen Euro entfielen dabei allein auf die Kaisermania . "Die Anzahl der Menschen, die an den Konzerttagen in der Prager Straße gezählt wurden, erhöhte sich um 50 Prozent", weiß City-Managerin Friederike Kranz (34).

"Deshalb ist es an der Zeit, dass die Stadt ein Konzept für das Eventgelände an der Messe ausarbeitet. Gestaffelt nach Zuschauerzahlen müssen Anforderungen und Auflagen sofort und im Vorfeld für Konzertveranstalter abrufbar sein", wünscht sich Aust, der in diesem Jahr mit Purple Disco Machine, Silbermond und Kraftwerk noch weitere Konzert-Kracher in Dresden startet.