"Russendisko"-Erfinder macht Pogo in der Operette

Dresden - "Discorette" in der Operette: Klezmer, Reggae, ukrainischer Funk, Polka und HipHop – da geht Samstagnacht im Theaterfoyer die Post ab. Denn den kosmopolitischen Sound legt der Erfinder der "Russendisko" auf: der Berliner Musiker & Star-DJ Yurij Gurzhy (48)!

"Und ich spüre, auch die Disco in der Operette wird etwas Besonderes. Ich bringe sowohl Platten als auch meinen Rechner mit - und natürlich auch eine politische Botschaft."

2022 trat Gurzhy bei der Jüdischen Woche in Dresden auf.

Zusammen mit "Russendisko"-Autor Wladimir Kaminer (56) veranstaltete er 15 Jahre lang in Berlin die legendäre Partyreihe "Russendisko".

Erst vor zwei Wochen stand Gurzhy mit seiner Band in der Ukraine auf der Bühne. "Uns war klar, dass wir in Odessa und Charkiw von einer russischen Rakete getroffen werden konnten. Aber es waren die besten Konzerte meines Lebens."

Los geht's im Anschluss an die Vorstellung "Sweeney Todd", gegen 22.30 Uhr. Wer aus der Aufführung kommt oder die Theater-Flatrate "Again und Again" abonniert hat, zahlt keinen Eintritt. Alle anderen auch nur 5 Euro.