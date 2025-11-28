Sarrasani-Show-Premiere: Todesrad-Artist zerlegt ausgerechnet den Promi-Tisch
Dresden - Ein großes Kompliment an die "Sarrasani Dancers" - das siebenköpfige Ballett brachte Dynamik und Feuer in die neue Dinnershow "Mystique" von André Sarrasani. Die Show feierte am Donnerstag Premiere auf ihrem neuen Standort auf der Cockerwiese - nicht ohne Pannen.
Ein Artist des lateinamerikanischen Todesrad-Duos "The Navas" wurde nach seiner Darbietung vom ausschwingenden Requisit getroffen, taumelte gegen den Promi-Tisch (besetzt mit Chansonette Dorit Gäbler, Country-Lady Linda Feller und MDR-Moderator Silvio Zschage) und brachte diesen zum Einstürzen.
Zum Glück verletzte sich niemand. Auch ein kleiner Patzer des Luft-Akrobaten "Duo Aspire" blieb ohne Folgen. Panne Nummer drei: Weil das Bühnenlicht nicht rechtzeitig ausgeknipst wurde, wurde der Vorhang in der Verschwinde-Kiste-Nummer von Andre Sarrasani durchsichtig - das Publikum sah, wohin die Frau "entwich".
Ohne Wenn und Aber verzauberten die fantasievoll inszenierten Nummern von Seifenblasen-Künstler Thomas Goodman und Cyr-Wheel-Artist Simone Bredice sowie die temperamentvollen "Malambo Kings".
Leider behandelt André Sarrasani Tischdeko und Gastronomie stiefmütterlich: Der Service war personell unterbesetzt und erst in allerletzter Minute sprang beratend Gastronom Kali Schneider (vormals "Zweite Heimat") ein.
Zu lange Pausen zwischen den Showblöcken dehnten das Dinner bis 23.30 Uhr. Hoffnung macht: Sarrasani-Tochter Satin sieht sich - wie einst ihre Großmutter und Grande Dame Ingrid Stosch-Sarrasani - in einer charmanten Gastgeberrolle: "Ich habe für die Zukunft noch viele Ideen ..."
Titelfoto: Steffen Füssel