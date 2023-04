Satte zehn Tipps für diesen Sonntag: So kann in den Mai getanzt werden!

Am Sonntag gibt es in Dresden und ganz Sachsen jede Menge Veranstaltungen. Vor allen Dingen darf kräftig in den Mai getanzt werden.

Dresden - Der April macht seinem Namen in diesem Jahr alle Ehre. Daher dürften heute viele Menschen freudig in den Mai tanzen. Zuvor gibt es aber noch in diesem Monat ein paar lohnenswerte Veranstaltungen in Dresden und Umgebung. Viel Spaß, liebe Leser!



Roséfest

Meißen - Auf Schloss Proschwitz wird am Sonntag das Roséfest gefeiert. Von 11 bis 19 Uhr erklingt Dixieland-Musik live, es werden fruchtig-frische Roséweine und edle Winzersekte ausgeschenkt. Eintritt: 5 Euro.



Feucht war der April, fröhlich könnte er enden. © 123RF/feneasilviu

Neustädter Frühling

Dresden - Der Neustädter Frühling auf der Hauptstraße lockt ganze Familien zum Goldenen Reiter. Ab 11 Uhr finden Programme für Jedermann statt. Der Sonntag startet mit einem interaktiven Kinderkonzert. Der 1. Mai steht im Zeichen von Jazz, Blues und Dixie. Weitere Infos unter goldener-reiter.com. Eintritt frei.



Am Goldenen Reiter ist am Wochenende ordentlich was los. © Petra Hornig

125 Jahre DSC

Dresden - Der Dresdner Sportclub 1898 feiert am Sonntag sein 125-jähriges Jubiläum. Auf dem Vereinsgelände an der Magdeburger Straße 12 (neben der Eishalle) können Besucher ab 14 Uhr den Verein und seine elf Abteilungen näher kennenlernen, selbst kleine, sportliche Wettkämpfe absolvieren und sich Tipps von den Profis holen. Marc Huster führt durch ein buntes Bühnenprogramm, ab 19 Uhr gibt es Livemusik, ab 20 Uhr kann bei der DSC-Party getanzt werden. Zu den Höhepunkten gehören an diesem Tag die Baustellenrundgänge mit Einblicken ins Heinz-Steyer-Stadion. Mehrere Touren sind zwischen 15 und 18 Uhr geplant, eine Anmeldung ist direkt vor Ort möglich. Teilnahme und Eintritt zum Fest sind frei.



Hexenfeuer & Tanz in den Mai

Sachsen - Am Sonntag versprechen zahlreiche Veranstalter lodernde Walpurgis-Nacht-Feuer und Mai-Tänze: Im Landgut Hofewiese wird Familien-Walpurgis gefeiert. Mit Puppenspiel und Strohhexe, Kinderschminken und Hexenbasteln. Im "Schärdschher" im Leipziger Westen wird in den Mai getanzt, ein Grill-Buffet geboten und das Mai-Feuer entzündet. Der Konzertplatz Weißer Hirsch in Dresden öffnet am Sonntag 10 Uhr zum Tanz in den Mai, ab 17 Uhr mit Lagerfeuer und Livemusik. Der Kinder- und Jugendbauernhof in Nickern freut sich auf Gäste, die am Feuer den Zirkus-, Musik- oder Feuershows zusehen und die Hexensause ab 16 Uhr genießen. Die Stadtteilfeuerwehr in Bühlau entfacht ab 17 Uhr ein großes Hexenfeuer. Am Bannewitzer Marienschacht startet ab 16 Uhr die Hexenfeuer-Party mit Schlagerparty im Schacht und Führungsangeboten, welche am besten telefonisch unter 0351/4708851 gebucht werden. Im Kloster Nimbschen bei Grimma wird ab 15 Uhr die Nimbschener Walpurgisnacht gefeiert. Auf dem Gutshof ist ein Programm für Klein und Groß geplant. Eintritt 5 Euro. Kinder frei.

Wer Flammen mag, kann sich auf diverse Hexenfeuer freuen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB

Familiensonntag

Dresden - Der Familiensonntag im tjg. Theater Junge Generation (im Kraftwerk Mitte) findet von 10 bis 14 Uhr unter dem Motto "zusammen Tanzen" statt. Es wird bis zum Umfallen getanzt: mit Tanzchoreografien zum Nachtanzen, mit einem Hip-Hop-Crashkurs und einem Tandembewegungsworkshop für die Kleinsten ab 2. Eine Silent Disco wird es geben, Theaterführungen und eine Theaterpremiere. Das ganze Programm unter tjg-dresden.de. Eintritt frei.



Auch die Kleinen dürfen am Sonntag kräftig tanzen. (Symbolbild) © 123RF/jackf

Wollfest

Bad Schandau - Das Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz (An der Elbe 4) lädt am Sonntag zum Wollfest im Garten ein. Endlich wird wieder "Gefilzt - Gestrickt - Gesponnen" mit Schafwolle aus der Region. Ab 10 Uhr startet das Familienfest mit Musik, Puppenspiel und einer Ausstellung über seltene Landschafrassen. Ab 14 Uhr kommt der Schaf-Scherer und demonstriert die Schur. Ab 15 Uhr wird eine Modenschau stattfinden, es werden Spinngeräte vorgeführt, um 13 und 14 Uhr wird in einem Workshop das Filzen erklärt. Der Eintritt ist frei.

Kinder können sich auf ein Puppentheater freuen. (Symbolbild) © 123rf/joaquincorbalan

Doppel-Flohmarkt

Dresden - Schnäppchenjäger haben den Termin sicher schon im Kalender: Am Sonntag finden auf der Galopprennbahn in Seidnitz gleich zwei Flohmärkte statt: Der Hosenscheißer- und der Lady-Fashion-Flohmarkt. Von 11 bis 16 Uhr kann hier ausgiebig geschaut, gehandelt und gekauft werden. Eintritt: 4 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.

Trödel-Fans werden wie so oft nicht allein gelassen am Wochenende. © Steffen Füssel

Führung auf dem Johannisfriedhof

Dresden - Eine Führung auf dem Johannisfriedhof unter dem Titel "Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts" widmet sich den Gräbern der Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen und fragt, ob diese Gräber heute noch mahnen können. Treff ist am Sonntag um 14 Uhr an der Feierhalle, Wehlener Straße 13. Die Teilnahme ist frei, um Spenden wird gebeten.



Der Johannisfriedhof lädt ein. © Petra Hornig

Streetfood

Dresden - Kulinarische Highlights aus aller Welt können auf dem Streetfood-Festival auf der Cockerwiese genossen werden. Am Wochenende von 11 bis 22, am Maifeiertag von 11 bis 20 Uhr heißt es einfach "genießen"! Eintritt: 4 (plus 1) Euro mit Getränkegutschein.

Leckeres Essen bietet das Streetfood-Festival. © PR / Veranstalter crowdevent

Albrechts Burgfest

Meißen - Auf der Albrechtsburg Meissen herrscht viel Trubel am ganzen Wochenende. Bis zum Maifeiertag findet "Albrechts Burgfest" statt, eine zünftige Walpurgisnacht eingeschlossen. Höhepunkte sind die Feuershows, mittelalterliche Musik, Gaukler- und Narren-Vorführungen und die Ritterwettkämpfe der Burgmannschaft. Für die kleinen Gäste werden zahlreiche Aktionen geboten. Das Fest wird Samstag und Sonntag von 11 bis 24, am Montag von 11 bis 19 Uhr gefeiert. Eintritt: Samstag & Montag: 10/5/Gewandete 8 Euro. Am Sonntag: 15/8/12 Euro.



Auf der Albrechtsburg Meissen ist am Sonntag was los. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa