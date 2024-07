Schockrock-Altmeister Alice Cooper in der Jungen Garde: Und ewig rollt die Rübe

Dresden - Die Guillotine durfte natürlich nicht fehlen: US-Schockrock-Altmeister Alice Cooper hat am Dienstag in der rappelvollen Jungen Garde einen astreinen Auftritt hingelegt. Der agile 76-Jährige beherrschte die Bühne wie zu besten 70er-Jahre-Hardrock-Zeiten, bot die bewährten und erwarteten Elemente seiner Show auf. Den Fans gefiel's.

Der tiefgläubige Christ Vincent Damon Furnier nimmt seine düstere Bühnenperson Alice Cooper schon lange nicht mehr ernst, füllt sie aber auch in der aktuellen "Too Close for Comfort"-Tour blendend aus.

"Welcome to the Show" ist der Opener, direkt gefolgt "No More Mr. Nice Guy". Cooper singt sich, begleitet von einer energiegeladenen jungen Band, durchs Repertoire, beim 80er-Hit "Poison" wird das Publikum zum Mitsingchor, "School's Out" ist das naturgemäße Finale.

Eine routinierte Show ohne Überraschungen. Doch obwohl man alles kennt, macht es immer wieder Spaß.