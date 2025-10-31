Schön schaurig! Was Dresden zu Halloween alles zu bieten hat
Dresden - Ob Hexen, Gespenster, Mumien oder Monster - am Freitag zu Halloween haben sie alle Ausgang und jede Menge Spaß. In Dresden und Umgebung gibt es schaurig-schöne Partys und Aktionen mit Gänsehaut-Feeling.
Für kleine Gruselfreunde lohnt sich ein Abstecher in den Zoo. Ab 11 Uhr locken Bühnenprogramm, Kürbis-Überraschungen in den Gehegen, eine Tour durch den mysteriösen Düsterfelsen, Hexenschabernack, Grusel-Kürbis-Parcours und Knüppelkuchen am Lagerfeuer. 17.15 Uhr startet ein Lampionumzug. Infos unter zoo-dresden.de.
Auch für Kinder geeignet: das Gruselkabinett in der Gohliser Mühle - ab 12 Uhr lädt Wirt Torsten Lein zu Führungen und Waffelbacken ein.
Zum ersten Mal öffnet das Panometer seine Türen nach Einbruch der Dunkelheit für das Halloween-Special "Nachts im Museum". Familien können giftig-dunkle Geheimnisse des Regenwaldes entdecken. Infos unter panometer-dresden.de.
In Dresden wird es am Freitag schaurig
Zum 13. Mal lockt der Gruselgarten der Villa San Remo (am Luisenhof) auf dem Weißen Hirsch. Aus dem 3000 Quadratmeter großen Gelände wird ein wahrhaftiges Gruselparadies. Junge Besucher sollten sich zwischen 15.30 und 16.30 Uhr durch den Garten trauen, Hartgesottene danach. Gegruselt wird sich für den guten Zweck - der Reinerlös (Eintritt: 10/8 Euro) kommt der THW-Helfervereinigung Dresden zugute.
Mit einem ganzen Gruselwochenende (Freitag bis Sonntag) feiert die Langebrücker Hofewiese Saisonabschluss. Gruselwanderungen, Kürbisschnitzen, Monsterdisco und Ponyreiten läuten den Winterbetrieb ein. Am 31. Oktober (14 bis 16 Uhr) können Kinder auf verkleideten Pferden reiten.
Der Freitaler Freizeitpark Oskarshausen wird am 30. und 31. Oktober (17 bis 22 Uhr) zu "Gruselhausen" - mit Tanz-, List- und Feuershows, Grusellabyrinth, Kürbisschnitzen & Co. Infos/Tickets (ab 19,90 Euro) unter: www.gruselhausen.de.
TAG24 wünscht ein schauriges Halloween!
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Norbert Neumann