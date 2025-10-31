Schön schaurig! Was Dresden zu Halloween alles zu bieten hat

Dresden - Ob Hexen, Gespenster, Mumien oder Monster - am Freitag zu Halloween haben sie alle Ausgang und jede Menge Spaß. In Dresden und Umgebung gibt es schaurig-schöne Partys und Aktionen mit Gänsehaut-Feeling.

Halloween wird auch dieses Jahr wieder schön schaurig. © Eric Münch

Für kleine Gruselfreunde lohnt sich ein Abstecher in den Zoo. Ab 11 Uhr locken Bühnenprogramm, Kürbis-Überraschungen in den Gehegen, eine Tour durch den mysteriösen Düsterfelsen, Hexenschabernack, Grusel-Kürbis-Parcours und Knüppelkuchen am Lagerfeuer. 17.15 Uhr startet ein Lampionumzug. Infos unter zoo-dresden.de.

Auch für Kinder geeignet: das Gruselkabinett in der Gohliser Mühle - ab 12 Uhr lädt Wirt Torsten Lein zu Führungen und Waffelbacken ein.

Zum ersten Mal öffnet das Panometer seine Türen nach Einbruch der Dunkelheit für das Halloween-Special "Nachts im Museum". Familien können giftig-dunkle Geheimnisse des Regenwaldes entdecken. Infos unter panometer-dresden.de.