Sechs Tipps für ein wunderbares Wochenende in Dresden und Umgebung

Dresden - Sonne-Wolken-Mix bei angenehmen Temperaturen unter 25 Grad Celsius: Das ist doch ein perfektes Wetterchen , um gemeinsam etwas zu unternehmen! Doch wohin soll's gehen? Was lässt sich in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir wieder spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Das Programmheft mit Spiel- und Stadtplan gibt's für 5 Euro auf dem Theatervorplatz und am Obermarkt am Info-Point sowie beim ViaThea-Mobil des Fördervereins auf dem Untermarkt. Infos unter: viathea.de

Görlitz - Das Straßentheaterfestival "ViaThea" wird am Sonnabend in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec gefeiert. Besucher erwartet eine Reise durch verschiedene Kulturen. Dutzende Künstler lassen auf Straßen und öffentlichen Plätzen Pop-up-Bühnen für Theaterstücke, Zirkusnummern und Artistik entstehen.

Dresden - Am Sonnabend spielen ab 20 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion (Lennéstraße 12) fast 1000 Hobbymusiker gemeinsam ein Konzert. "The Grand Jam" ist ein spektakuläres Event mit effektvoller Inszenierung und breitem Musik-Mix.

Am Sonnabend, von 10 bis 18 Uhr, entdecken Kids die ehemalige Schloss- und Burganlage in Stolpen auf eigene Faust bei spannenden Führungen. Burg-Eintritt: 8/7 Euro, Kinder bis 16 Jahren 1 Euro. Infos unter www.burg-stolpen.de

Stolpen - Am Familien-Aktionstag wird das Programm nachgeholt, das eigentlich am Kindertag geplant war und wegen Unwetters kurzfristig abgesagt werden musste.

Die Besucher finden eine große Auswahl an Antikem & Trödel, Ansichtskarten, Spielzeug, Bilder, Modelleisenbahn und vieles mehr. Eintritt: 2,50 Euro. Infos unter: oberlausitzer-troedelmarkt.de

Bautzen - Am Sonnabend findet auf dem Freigelände Wilthener Straße (Ortsausgang Bautzen) der große Antik- und Trödelmarkt statt. Geöffnet ist von 9 bis 15 Uhr.

Chemnitz - Im Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz steigt am Sonnabend der "HundeSummer". Auf der Festwiese wurde ein 441 Quadratmeter großer eingezäunter Hundefreilauf aufgebaut. Vor Ort sind Trainer und Händler, die sich rund um den Hund mit Zubehör, Gesundheitsangeboten, Fotografie sowie Nützlichem & Schönem für die Halter kümmern.

Riesa - Am Sonnabend und Sonntag wird in Riesas Innenstadt, am Elbufer, im Stadtpark und auf vielen kleinen Kultur-Inseln sowie auf offener Straße gefeiert.

Zum Stadtfest locken am Sonnabend (10 bis 2 Uhr) bzw. am Sonntag (10 bis 19 Uhr) Rummel, Genuss- und Händlermeile, XXL-Hüpfburgen-Mekka, mehrere Bühnen und vieles mehr.