Sechs Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung

TAG24 hat sechs Tipps für Sonntag, 17. November in Dresden und Region für Euch gesammelt.

Von Dana Peter

Dresden - Zieht Euch warm an! Bei Temperaturen von unter 10 Grad Celsius bekommt Ihr am Sonntag schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter. Trotzdem wird natürlich einiges geboten. Wir haben für Euch ein paar Empfehlungen zu Veranstaltungen in Dresden und Region.

Familienführung

Weesenstein - "Was machten die Kinder früher im Winter?" - Dieser Frage geht am Sonntag ab 10.30 Uhr eine Familienführung auf Schloss Weesenstein (Am Schloßberg 1A) nach. Denn auch in der kalten Jahreszeit ging das Leben auf dem Schloss weiter. Wie heizte man damals? Wie machte man Licht? Was gab's zu essen? Handarbeiten waren zum Beispiel damals ein beliebter Zeitvertreib. Gemeinsam stellen die teilnehmenden Familien eine Bommel her. Zum Aufwärmen gibt es ein Heißgetränk. Preis: 12/10 Euro, Kinder 6-16 Jahre 3 Euro. Tickets und Infos unter schloss-weesenstein.de

Unter anderem erfahrt Ihr auf Schloss Weesenstein, was man früher mit Licht gemacht hat. © 123RF/Maria Sbytova

Requiem

Dresden - Erlebt zum Volkstrauertag am Sonntag ab 17 Uhr in der Kreuzkirche (An der Kreuzkirche 1) die traditionelle Aufführung von "Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem op. 45" mit dem Dresdner Kreuzchor, der Dresdner Philharmonie und namhaften Solisten unter der Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann (51). Einlass: 16.15 Uhr. Tickets ab 12/10 Euro. Infos unter: kreuzkirche-dresden.de

Zum Volkstrauertag ertönt in der Kreuzkirche "Ein deutsches Requiem" von Johannes Brahms. © Holm Helis

Bergsteigerchor

Dresden - Einer der populärsten Männerchöre Deutschlands gibt am Sonntag ab 11 Uhr sein Jahreskonzert im Kulturpalast (Schloßstr. 2). Im 97. Jahr seines Bestehens präsentiert der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" Dresden unter dem Motto "Sandsteinliebe" neue und alte, nationale und internationale Berg-, Wander- und Volkslieder ebenso wie klassische Melodien. Selbst Songs von Neil Young, John Lennon, Udo Jürgens oder Michael Jackson werden im Original oder in Deutschen Nachdichtung zu hören sein. Tickets (ab 26,50 Euro) und Infos unter kulturpalast-dresden.de

Bergsichten

Dresden - Das Berg- und Outdoor-Filmfestival "20. Bergsichten" findet auch am Sonntag im Hörsaalzentrum der TU Dresden (Bergstr. 64) statt. Hier erlebt Ihr Vorträge, Filme und Dokus. Persönlichkeiten des Bergsteigens, Abenteuerberichte, Vorträge geben Euch einen Einblick in die Welt der Gipfel. Restkarten sind an der Tageskasse im Erdgeschoss des Hörsaalzentrums am Sonntag ab 10.15 Uhr erhältlich. Programm und Infos unter bergsichten.de

Im Hörsaalzentrum bekommt Ihr Einblicke zum Thema Wandern und Bergsteigen. © IMAGO/SuperStock

Polnisch-Deutsche Festtage

Dresden - Das Kraszewski-Museum (Nordstr. 28) veranstaltet am Sonntag Podiumsdiskussionen mit polnischen und deutschen Wissenschaftlern, Konzerte mit Künstlern aus Breslau, Warschau und Kattowitz sowie die Sonderausstellung "Dresden-Wrocław-Drezno-Breslau. Vier Namen. Zwei Städte. 65 Jahre Städtepartnerschaft". In diesem Jahr stehen die Polnisch-Deutschen Festtage unter dem Motto "Gegenwart verstehen, Zukunft gestalten". Der Eintritt ist frei. Programm und Infos unter kraszewski-museum.de

