Sechs Tipps, mit denen Euer Sonntag einfach wunderbar wird

Langebrück - Am Sonntag findet der "Waldtrödelmarkt" im Landgut "Hofewiese" in der Dresdner Heide statt. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher Antiquitäten entdecken, Expertenschätzungen erhalten und an geführten Wanderungen teilnehmen.

Die Touren starten 10 Uhr, kosten 5 Euro und eine Anmeldung ist unter 0157/88496035 erforderlich.



Zusätzlich gibt es einen großen Biergarten mit vielfältigem kulinarischem Angebot.