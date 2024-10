Sechs Tipps zum Samstag: Das ist heute los in Dresden und Umgebung

Was lässt sich Samstag und Sonntag erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Das Wochenendwetter zeigt sich von seiner wechselhaft herbstlichen Seite. Regnen soll es bei Temperaturen um die 15 Grad aller Voraussicht nach nicht, also steht einem schönen Ausflug mit Familie und Freunden nichts im Wege. Was lässt sich Samstag und Sonntag in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Kellerfunde am Lingnerschloss

Das Lingnerschloss an der Bautzner Str. 132 glänzt in traumhafter Kulisse. © imago/imagebroker

Dresden - Am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr findet vor der Bergstation am Lingnerschloss (Bautzner Str. 132) ein Trödelmarkt statt. Angeboten werden Hausrat aus alten Zeiten, Boden- und Kellerfunde, gespendet von Freunden des Lingnerschlosses. Der Erlös dient der Schlosssanierung. Wer daheim Platz schaffen will - gute Trödelware bitte nicht wegwerfen, sondern im Torhaus für den nächsten Trödelmarkt im Frühjahr 2025 spenden. Eintritt frei. Infos unter lingnerschloss.de.



Schaudrechseln

Herr Heyne zeigt den Kindern am Samstag, wie man drechselt. © Thomas Türpe

Freital - Die faszinierende Kunst des Drechselns live! Am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr werden die kleinen Besucher im Kinder-Freizeitpark Oskarshausen selbst zum Handwerker. Schaudrechsler Herr Heyne zeigt, wie aus einem einfachen Holzklotz beeindruckende Kunstwerke entstehen. Wer will, probiert sein Geschick unter Aufsicht selbst aus. Eintritt frei. Fahrgeschäfte-Pass: 12 Euro. Infos unter oskarshausen.de/events/drechseln.



Halloween in Belantis

Diese Veranstaltung dürfte die Vorfreude der Kids auf Halloween deutlich erhöhen. © 123Rf/choreograph

Leipzig - Im Belantis Vergnügungspark (Zur Weißen Mark 1) heißt es am Sonnabend von 10 bis 20 Uhr "Grusel für die Großen. Staunen und Spaß für die Kleinen". Zusätzlich zu den Attraktionen warten ab 11 Uhr Grusel-Labyrinthe für verschiedene Altersklassen. Ab 16 Uhr tummeln sich düstere Gestalten auf den Wegen. Das Halloween-Spezial findet an jedem Samstag im Oktober sowie am 30. und 31. Oktober statt. Bitte verkleiden! Aber: Eine Vollmaskierung ist nicht erlaubt. Tickets (online günstiger buchbar: ab 11 Jahren 44,90 Euro; 4-10-Jährige zahlen 39,90 Euro) und Infos unter: belantis.de/service-infos/events-und-thementage/halloween.



Trödeln im Alten Heizhaus

Trödel-Fans werden am Wochenende nicht vergessen. © klublub/123RF

Dresden - Hier schlagen die Herzen der Schatzsucher höher: Im Alten Heizhaus (Stetzscher Str. 4-6) gibt es am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr jede Menge neue Möbel- und Trödelwaren. Auf dem Hof locken bei trockenem Wetter noch viele extra Wühlkisten. Der Biergarten bietet Speis & Trank. Achtung: Nur Barzahlung möglich. Infos unter: https://kontakt97691.wixsite.com/altes-heizhaus-dresd.



Dresdner Rummel

Die Herbstferien sind da und der Rummel ebenso. © Thomas Türpe

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr geöffnet. Infos unter: rummel-dresden.de. Weitere Ausflugstipps findet Ihr unter augusto-sachsen.de.

Studio 54 Party im Blauen Salon

Der Blaue Salon in Dresden. © PR