Nagel-Versenken und Rasenmäher-Rennen: Sieben grandiose Tipps für den Herrentag

Dresden - Am "Konzertplatz Weißer Hirsch" fließt ab 10 Uhr das Bier aus dem Zapfhahn. Wer etwas Kultur dazu braucht, kann ab 15.30 Uhr dem Acoustic Cover Duo "Boomerâng" dabei lauschen, wie sie längst vergessene "One Hit Wonder" und "Greatest Hits" von den Beatles bis hin zu Phil Collins spielen. Eintritt frei.

Nünchritz - Wer keine Lust auf Bier hat, ist beim Weinfrühling in Diesbar-Seußlitz ab 11 Uhr genau richtig. Hier kann man sich inmitten der Weinberge an der Vielfalt hiesiger Weine erfreuen. In den Weinbergen gibt es mehrere Ausschankstationen, an denen Winzer ihren Wein verkaufen. Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß: Hier kann jeder bei einem Glas Wein die Aussicht auf das Elbland genießen. Tipp: Eigenes Weinglas (mit Eichstrich) mitbringen.