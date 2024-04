Sieben Tipps für die Osterferien! Hier ist rund um Dresden richtig was los

Dresden - Die Osterfeierlichkeiten sind vorbei, doch die Ferien gehen noch die ganze Woche weiter. Hier ist was los für Euch und die Kinder!

Kriebstein - Am Donnerstag Ferienführung jeweils 10 und 14 Uhr "Die alten Rittersleut" mit Anprobe verschiedener Rüstungsteile.

Meißen - Familienführung "Das Geheimnis vom Weißen Gold" am Mittwoch um 13 Uhr albrechtsburg-meissen.de .

Rammenau - Backtag in der Gesindeküche am Mittwoch ab 13 Uhr. Am Donnerstag Kinderschlossführung um 11 Uhr, barockschloss-rammenau.com.