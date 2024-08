Sieben Tipps neben dem Dresdner Stadtfest: Das ist am Wochenende sonst noch los

Was Ihr heute und morgen außerhalb des Dresdner Stadtfestes in Dresden und Umgebung erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Von Dana Peter

Dresden - Das Wochenendwetter wird hochsommerlich, aber wechselhaft - mit Gewittern ist zumindest am Sonntag zu rechnen. Am besten vor dem Ausflug informieren, wo es wann krachen könnte, damit Ihr sicher unterwegs seid. Was Ihr heute und morgen außerhalb des Dresdner Stadtfestes - Programm unter canaletto-fest.de - erleben könnt, erfahrt Ihr hier. Viel Spaß!

Angel Run Dresden

Dresden - Auf der Galopprennbahn in Dresden heißt es am Sonnabend ab 10 Uhr: Gemeinsam laufen, zusammen feiern! Der "Muddy Angel Run" ist ein Hindernislauf im Schlamm für Frauen und Mädchen ab zwölf Jahren. Die Laufstrecke ist fünf Kilometer lang. Es gilt 15 Hindernisse zu überwinden. Das Event unterstützt den Brustkrebs Deutschland e. V. und spendet je Teilnahme-Ticket (ab 56 Euro) und Fanartikel einen Euro. Für Zuschauer ist der Eintritt frei. Infos unter: muddyangelrun.com.



Matschig geht es am Samstag beim Angel Run Dresden zur Sache. (Symbolbild) © 123rf/tverdohlib

Familientag

Brandis - Zum 25. Familientag lädt das Sozialministerium unter dem Motto "Wir sind Familie" am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr in Brandis. Mit dabei sind musikalische Live-Acts wie Alexander Doghmani ("Das Supertalent 2024"), die Band "Kool Katz" und Sebastian Krumbiegel ("Die Prinzen"). Gefeiert wird im Schlossparkareal. Dort präsentieren sich verschiedenste Vereine und Verbände wie zum Beispiel der Magische Zirkel Leipzig. Es gibt eine Graffitiwand zum Ausprobieren und vieles mehr. Eintritt frei. Infos unter familientag.sachsen.de.

Sebastian Krumbiegel (58) gibt sich am Samstag in Brandis die Ehre. © picture alliance/dpa

Schaudrechseln

Freital - Die faszinierende Kunst des Drechselns live! Am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr werden die kleinen Besucher im Kinder-Freizeitpark Oskarshausen selbst zum Handwerker. Schaudrechsler Herr Heyne zeigt, wie aus einem einfachen Holzklotz beeindruckende Kunstwerke entstehen. Wer will, greift selbst zur Drechselbank, um sein Geschick auszuprobieren. Eintritt frei. Fahrgeschäfte-Pass: 12 Euro. Infos unter oskarshausen.de/events/drechseln.



Herr Heyne zeigt den Kindern am Samstag wie man drechselt. © Thomas Türpe

Sommerkino

Hoyerswerda - Open-Air-Filmspaß auf dem Schwarzen Markt in Hoyerswerda: Auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand präsentiert das "TAG24 Sommerkino" am Sonnabend gleich zwei Filme: "Der Räuber Hotzenplotz" läuft ab 16 Uhr und "Mission Impossible: Dead Reckoning" ab 19.30 Uhr. Nach dem Hauptfilm am Abend steigt bis 1 Uhr noch eine Dance Party. DJ Finki legt auf. Eintritt frei. Info unter: tag24.de/sommerkino.



Das "TAG24 Sommerkino" ist am Samstag mit zwei Filmen am Start. © Maik Börner

Frischemarkt

Grimma - Der Grimmaer Frischemarkt ist weit über die Region hinaus als beliebter Treffpunkt für Genießer bekannt. Jeden dritten Sonnabend im Monat von 8 bis 12 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, frische Leckereien aus der Region zu erwerben und zu probieren. Freut Euch auf Wurst- und Fleischwaren, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Kräuter, Tees, Textilien, Marmeladen sowie Backwaren. Eintritt frei. Infos unter: grimma.de/maerkte.



Kulinarisch kann man auf dem Frischemarkt vieles entdecken. (Symbolbild) © 123RF/beats1

Mittelalter-Spektakel

Rochlitz - Die Agentur Sündenfrei belebt mit einem Mittelaltermarkt das Schloss Rochlitz: Markttreiben mit Handel und Handwerk, viel Musik, Gaukelei und Ritterkämpfe auf der Wiese an der Mulde, Feuerspiele, Artistik - ein Programm für die ganze Familie. Am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt: 9/5 Euro. Gäste in historischer Gewandung 7 Euro. Infos unter: schloss-rochlitz.de.

Schloss Rochlitz ist Samstag und Sonntag geöffnet. © imago/Sylvio Dittrich

Highfield Festival

Rapper Cro will die Bühne am Samstagabend zum Beben bringen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa