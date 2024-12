Sieben Tipps zum dritten Advent: Das ist in Dresden und Umland los

Dresden - Der dritte Advent lockt in Dresden und Umgebung natürlich mit zahlreichen Weihnachtsmärkten . Doch auch einige andere Veranstaltungen hat er zu bieten. Hier erfahrt Ihr, was alles los ist.

Dresden - Die Interessengemeinschaft Weinbergkirche Pillnitz e.V. veranstaltet zum dritten Advent an der Weinbergkirche "Zum Heiligen Geist" (Bergweg 3) unweit des Pillnitzer Schlossparks ab 11 Uhr einen musikalischen Adventsgottesdienst. Um 12 Uhr beginnt der Weihnachtsmarkt an der Kirche mit Markttreiben und Glühwein. Um 15 Uhr wird Weihnacht in der Weinbergkirche mit weihnachtlicher Musik und gemeinsamen Weihnachtsliedersingen gefeiert. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Die Kirche kann besichtigt werden. Infos unter weinbergkirche.de.