Sieben Tipps zum Wochenende: Das ist alles los in Dresden und Umland

Dresden - Am Wochenende sinken die Temperaturen unter zehn Grad Celsius. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt voraussichtlich trocken. Einem Ausflug mit Familie und Freunden steht also nichts im Wege. Was lässt sich Samstag und Sonntag in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Dresden - Das Brauhaus am Waldschlösschen (Am Brauhaus 8b) ist zur Wiedereröffnungsfeier am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr zwar komplett ausreserviert, aber "wir feiern einfach im Biergarten weiter!", laden die Chefs ein. Das Traditionshaus am Elbhang bietet ein buntes Programm mit Live-Musik, Schaubuden und vielem mehr. Das Beste: In den fünf Stunden der Festlichkeiten gibt es alle Getränke und Speisen zum halben Preis! Eintritt frei. Infos unter waldschloesschen-brauhaus.de.