Skunk Anansie spielen in der Jungen Garde: Ab heute gibt es Tickets

Dresden - Nach acht Jahren Pause hatten Skunk Anansie im vergangenen Jahr ihr neues Album "The Painful Truth" veröffentlicht. Damit kommen die britischen Alternative-Rocker um die charismatische Frontfrau Deborah Anne Dyer (58) alias Skin in diesem Sommer wieder nach Deutschland. Im Juni spielen Skunk Anansie in der Jungen Garde.

Kompromisslos, körperlich und emotional: Skunk Anansie um Frontfrau Skin spielen im Juni in Dresden. © PR

In den 1990er-Jahren wirkte Skunk Anansie wie eine Bombe in der vom Britpop dominierten Szene: Die Band war laut, politisch, unbequem. Frontfrau Skin, mit Glatze, kompromissloser Bühnenpräsenz, in extravaganten Outfits und einer Stimme zwischen Zartheit und brachialer Wucht, wurde früh zur Symbolfigur einer anderen Rockhaltung - antirassistisch, feministisch, unerschrocken.

Das gilt bis heute. Skunk Anansie mögen selten neue Musik veröffentlichen - auf der Bühne aber zählt die Band zu einer der intensivsten Live-Formationen Europas.

Das wollen sie mit vier ausgewählten Open-Air-Shows in Deutschland in diesem Sommer beweisen. Im Gepäck das aktuelle Studioalbum "The Painful Truth" aus dem Jahr 2025 - es zeigt, dass der Sound von Skunk Anansie dringlich, kantig und emotional aufgeladen geblieben ist.

Und es ist dabei vor allem Skin, die die Live-Shows zu einem körperlichen Ereignis macht, zwischen intimer Dynamik und eruptiven Momenten. Wer erlebt hat, wie sich die explosive Sängerin auf den Händen des Publikums durch die Menge tragen lässt, weiß um diese Energie.