25.05.2026 07:06 So schön kann Pfingstmontag sein: Hier sind zehn Tipps für Dresden und Umgebung

Mittelaltermärkte, Familienfeste und Ausflüge: Diese Tipps zeigen, was Ihr am Pfingstmontag in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Der freie Montag ruft! Und in Dresden und Umgebung ist an Pfingsten richtig was los: Mittelaltermarkt, Mühlentag, Familienfeste, Salsa-Abend oder Schlossführung – wir haben für Euch ein paar schöne Ideen für den Feiertag gesammelt.

Deutscher Mühlentag in der Zschoner Mühle

Dresden - Beim Deutschen Mühlentag können Besucher in der Zschoner Mühle (Zschonergrund 2) auf Entdeckungstour gehen. Bei den Erlebnismühlenführungen gibt es spannende Einblicke in die historische Technik und den Alltag des Müllerhandwerks. Die Führungen finden am Pfingstmontag mehrfach statt. Eine vorherige Online-Buchung über die Website zschoner-muehle.de wird empfohlen.

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Beim Deutschen Mühlentag können Besucher die historische Technik der Zschoner Mühle entdecken. © Petra Hornig

Pfingsten in der Hofewiese

Dresden - Pfingsten in der Dresdner Heide feiern: Die Hofewiese (Gänsefuß 55) lädt über das lange Wochenende zum Streuselkuchenfest, Frühschoppen und Familientag ein. Besucher erwartet ein buntes Programm mit Musik, Ponyreiten, Kinderschminken und Puppentheater. Der Montag steht ganz im Zeichen der Familien. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Hofewiese lädt an Pfingsten mit Musik, Familienprogramm und Streuselkuchenfest zum Ausflug ein. © Steffen Füssel

Salsa-Abend in der Saloppe

Dresden - Sommerfeeling über der Elbe: In der Saloppe (Brockhausstraße 1) wird am Pfingstmontag getanzt. Bei freiem Eintritt sorgen Salsa, Bachata, Rueda und Kizomba für Urlaubsstimmung auf der Terrasse und im Tanzraum. Getanzt werden kann von 18 bis 22 Uhr. Für Musik sorgen mehrere DJs auf zwei Floors, außerdem gibt es ab 18 Uhr eine Rueda-Einführung für Einsteiger.

In der Saloppe wird am Pfingstmontag bei Salsa, Bachata und Kizomba getanzt. (Symbolfoto) © 123RF/tsuguliev

Sekt im Park

Radebeul - Erlebt die moussierende Vielfalt deutscher Winzersekte auf Schloss Wackerbarth (Wackerbarthstraße 1). Gemeinsam mit dem "Verband der traditionellen Sektmacher" werden am Pfingstsonntag (11 bis 19 Uhr) und -montag (11 bis 18 Uhr) die Top zehn der besten Sekthäuser Deutschlands in der barocken Anlage präsentiert. Freuen Sie sich auf über 50 Spitzensekte und die Gewinner des "Meiningers Deutscher Sektpreis 2026". Von jungen, frischen Spezialitäten über leuchtende Rosé-Sekte bis hin zu reifen Pinot-Raritäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Es spielen Live-Bands und die deutsche Weinkönigin ist zu Gast. Infos & Tickets (ab 5/2,50 Euro): schloss-wackerbarth.de/hoehepunkte/sekt-im-park

Auf Schloss Wackerbarth präsentieren Deutschlands beste Sekthäuser ihre Spitzensekte. © Schloss Wackerbarth/PR

Sonderführung im Barockgarten Großsedlitz

Heidenau - Wenn Sandstein Geschichten erzählt: Bei der Sonderführung "Von schönen Frauen und starken Männern" im Barockgarten Großsedlitz (Parkstraße 85) dreht sich alles um die beeindruckenden Skulpturen der barocken Gartenanlage. Besucher erfahren mehr über die Künstler, die Bedeutung der Figuren und die Besonderheiten des sächsischen Sandsteins. Die Führung startet um 14 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder zahlen 3 Euro – jeweils inklusive Parkeintritt. Infos: www.barockgarten-grosssedlitz.de

Im Barockgarten Großsedlitz stehen bei einer Sonderführung die historischen Sandsteinfiguren im Mittelpunkt. © Sylvio Dittrich/PR

Pfingstführung auf der Albrechtsburg

Meißen - Geschichte hautnah erleben: Bei der Pfingstführung auf der Albrechtsburg in Meißen (Domplatz 1) entdecken Besucher die prunkvollen Festsäle und erfahren mehr über den ältesten Schlossbau Deutschlands. Außerdem gibt es spannende Einblicke in die Zeit, als die Burg als erste europäische Porzellanmanufaktur genutzt wurde. Die Führungen starten am um 11 Uhr und 15 Uhr und dauern jeweils etwa eine Stunde. Weitere Infos: www.albrechtsburg-meissen.de

Bei der Pfingstführung auf der Albrechtsburg in Meißen geht es durch historische Säle und Schlossräume. © Eric Münch

Mühlentag in der Hummelmühle

Kreischa - Technik, Handwerk und Familienfest: Die Hummelmühle lädt zum Deutschen Mühlentag ein. Besucher können die historische Mühlentechnik entdecken und gleichzeitig das 550-jährige Bestehen der Hummelmühle feiern. Zum Programm gehören Musik, regionale Handwerksstände, Kinderangebote und ein Hoffest mit Grill, Holzofenbrot, Kuchen und Eis. Mit dabei sind verschiedene Aussteller aus der Region. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Zum Deutschen Mühlentag lädt die Hummelmühle mit Führungen, Handwerk und Familienprogramm ein. © Petra Hornig

Parkfest und Trödelmarkt am Schloss Lindenau

Lindenau - Stöbern, feiern und entdecken: Über die Pfingsttage lädt das Schloss Lindenau (Platz der Einheit 5) zum traditionellen Parkfest ein. Höhepunkt am Pfingstmontag ist der Kreativ-, Antik- und Trödelmarkt mit zahlreichen Ständen rund um Antiquitäten, Sammlerstücke, Bücher und Handgemachtes. Daneben gibt es Musik, Fahrgeschäfte, Parkführungen und Angebote für Familien. Auch die Parkbahn dreht wieder ihre Runden durch das Gelände. Der Markt hat am Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Infos: www.lindenau-ol.de/parkfest

Beim Parkfest am Schloss Lindenau laden Antik-, Kreativ- und Trödelmarkt zum Stöbern ein. © Thomas Türpe

Historischer Markt

Altenberg - Mittelalterflair im Erzgebirge: Im Stadtpark lädt der historische Markt "Zinn, Zauber & Zeitwende" zu einer Reise in vergangene Zeiten ein. Besucher erwartet ein buntes Spektakel mit Handwerk, Händlern, Musik und Familienprogramm. Dazu gibt es historische Klänge, Kanonendonner und Mitmachangebote für Kinder. Der Markt läuft von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.

Tierisch was los

Leipzig - 1878 zu Pfingsten eröffnet, ist für den Zoo Leipzig (Pfaffendorfer Straße 29) dieser Feiertag ein besonderer Tag. Diesmal stehen die Neuheiten im Fokus: Das frisch sanierte historische Terrarium und die Vogelwelten Loriversum & Amazonien. Tierpfleger stellen ihre Schützlinge vor, erzählen spannende Anekdoten. Im Streichelgehege und beim Beobachten des Elefantenbades kommen alle auf ihre Kosten. Zudem locken Bastelstation, Glücksrad und viele andere Mitmachaktionen. Täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Tageskarten: 25/17 Euro, Familien 67 Euro (2 Erwachsene, maximal 4 Kinder von 6 bis 16 Jahren). Infos unter: zoo-leipzig.de

Der Zoo Leipzig lädt mit Tierpflegergesprächen, Elefantenbad und Familienaktionen zum Feiertagsausflug ein. © picture alliance/dpa