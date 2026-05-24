Magischer Abend für Purple Disco Machine: 9000 Fans feiern "naive Idee"

Dresden - Der Dresdner Zwinger kann Konzert! Am Freitag startete Purple Disco Machine in seinen viertägigen Auftritts-Marathon, ließ sich vor heimischer Kulisse bejubeln. Bei sommerlichen Temperaturen feierten 9000 Fans eine "naive Idee".

Den Auftakt machte Moss Kena (28). © Pierre Pinisch

20.07 Uhr lief Tino Piontek (46), so der bürgerliche Name des Grammy-Preisträgers, durch das Kronentor des Zwingers und platzierte sich aufgeregt hinter seinem DJ-Pult. Gemeinsam mit dem britischen Sänger Moss Kena (28) startete er mit "Fireworks" in den Abend - stilecht mit lilafarbener Jacke.

Ein Feuerwerk blieb zwar bis zum Schluss aus, allerdings hatte der Abend jede Menge Gänsehaut-Momente zu bieten. Die Kulisse allein sprach für sich, jeder Besucher spürte, dass das etwas Besonderes ist. Das Motto des Abends: Lila und Glitzer!

Emotional wurde es, als es um Pionteks Heimat Dresden ging. Angefangen von Friedrich Liechtenstein (70), der live auf der Bühne die Frage beantwortete: Was ist Dresden und es mit einem Ei verglich ("Dresden, du bist das Dotter. Das DD steht für Dotter").

Gefolgt von Video-Einspielern, in denen sich unter anderem Comedian Olaf Schubert (58), Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke (37) oder "White Lotus"-Star Christian Friedel (47) dazu äußerten, warum sie diese Stadt so lieben.

Mit zunehmender Dunkelheit wurde die Pracht des Zwingers - im 18. Jahrhundert für August den Starken zum Feiern errichtet - immer deutlicher, angestrahlt von Dutzenden Scheinwerfern, Laser- und Nebeleffekten. Die Springbrunnen in der Mitte wurden ebenfalls farblich in Szene gesetzt.