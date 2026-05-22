Purple Disco Machine & Matthias Reim: Dresdens heißer Start ins Pfingstwochenende

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Die Open-Air-Saison in Dresden hat begonnen! Purple Disco Machine und Matthias Reim verzückten ihre Gäste in der Landeshauptstadt.

Von Ronny Klein, Linda Drewanz

Dresden - Der Frühling war bisher kühl. Umso heißer startet Dresden jetzt endlich in die Open-Air-Saison! Mit gleich zwei Knaller-Konzerten begann Freitagabend das Pfingstwochenende im perfekten Rhythmus.

Starker Auftritt: Purple Disco Machine alias Tino Piontek (46).
Starker Auftritt: Purple Disco Machine alias Tino Piontek (46).  © Robert Michael/dpa

Punkt 20.07 Uhr betrat Purple Disco Machine alias Tino Piontek (46) im Zwinger die Bühne. Mit Moss Kena (28) und "Fireworks" startete der Star-DJ seinen Konzert-Marathon.

Für den Dresdner ein echtes Heimspiel. Und das vor ausverkaufter Open-Air-Kulisse (9000 Gäste, viele in Lila-Glitzer-Outfits).

Gleich viermal bespielt der Dresdner Weltstar über Pfingsten den Zwinger. Wahrscheinlich hätte das auch August dem Starken gefallen, wenn in seinem Partytempel die Massen feiern.

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Eine logistische Meisterleistung im Vorfeld soll dafür sorgen, dass nicht nur der Barockbau, sondern auch die Kunstschätze im Inneren bestens geschützt bleiben. Noch bis Montag bleibt der Zwinger Konzertstätte - alle vier DJ-Gigs sind ausverkauft.

Knappe vier Kilometer entfernt dominierte am Abend der Schlager.

Warten auf Purple Disco Machine: Der Zwinger war schon vor Konzertbeginn rappelvoll.
Warten auf Purple Disco Machine: Der Zwinger war schon vor Konzertbeginn rappelvoll.  © Robert Michael/dpa
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9000 Gäste kamen, viele in bunten Outfits.
9000 Gäste kamen, viele in bunten Outfits.  © Pierre Pinisch

Matthias Reim verzaubert seine Fans in der "Jungen Garde"

Verdammt, ich lieb' dich: Matthias Reim (68) live in der Jungen Garde.
Verdammt, ich lieb' dich: Matthias Reim (68) live in der Jungen Garde.  © Petra Hornig
Die Reim-Fans in der ersten Reihe fühlen die Musik.
Die Reim-Fans in der ersten Reihe fühlen die Musik.  © Petra Hornig

Es dauerte nicht lange, da hatte Matthias Reim (68) seine Fans in der "Jungen Garde" im Griff. Tausende hingen textsicher an seinen Lippen.

Eine überzeugende Reibeisenstimme ohne riesige Show-Effekte. Und bundesweiter Auftakt seiner Jubiläumstournee "35 Jahre 'Verdammt, ich lieb' dich'". Klar, dass das Konzert quasi eine Hommage an seinen bis heute erfolgreichsten Song war. Und kräftig abgefeiert wurde.

Übrigens: Am Samstag singt Reim noch mal im Großen Garten. Restkarten nur mit Glück an der Abendkasse.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa//Pierre Pinisch//Petra Hornig

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