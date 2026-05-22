Purple Disco Machine & Matthias Reim: Dresdens heißer Start ins Pfingstwochenende
Dresden - Der Frühling war bisher kühl. Umso heißer startet Dresden jetzt endlich in die Open-Air-Saison! Mit gleich zwei Knaller-Konzerten begann Freitagabend das Pfingstwochenende im perfekten Rhythmus.
Punkt 20.07 Uhr betrat Purple Disco Machine alias Tino Piontek (46) im Zwinger die Bühne. Mit Moss Kena (28) und "Fireworks" startete der Star-DJ seinen Konzert-Marathon.
Für den Dresdner ein echtes Heimspiel. Und das vor ausverkaufter Open-Air-Kulisse (9000 Gäste, viele in Lila-Glitzer-Outfits).
Gleich viermal bespielt der Dresdner Weltstar über Pfingsten den Zwinger. Wahrscheinlich hätte das auch August dem Starken gefallen, wenn in seinem Partytempel die Massen feiern.
Eine logistische Meisterleistung im Vorfeld soll dafür sorgen, dass nicht nur der Barockbau, sondern auch die Kunstschätze im Inneren bestens geschützt bleiben. Noch bis Montag bleibt der Zwinger Konzertstätte - alle vier DJ-Gigs sind ausverkauft.
Knappe vier Kilometer entfernt dominierte am Abend der Schlager.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Matthias Reim verzaubert seine Fans in der "Jungen Garde"
Es dauerte nicht lange, da hatte Matthias Reim (68) seine Fans in der "Jungen Garde" im Griff. Tausende hingen textsicher an seinen Lippen.
Eine überzeugende Reibeisenstimme ohne riesige Show-Effekte. Und bundesweiter Auftakt seiner Jubiläumstournee "35 Jahre 'Verdammt, ich lieb' dich'". Klar, dass das Konzert quasi eine Hommage an seinen bis heute erfolgreichsten Song war. Und kräftig abgefeiert wurde.
Übrigens: Am Samstag singt Reim noch mal im Großen Garten. Restkarten nur mit Glück an der Abendkasse.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa//Pierre Pinisch//Petra Hornig