Purple Disco Machine & Matthias Reim: Dresdens heißer Start ins Pfingstwochenende

Dresden - Der Frühling war bisher kühl. Umso heißer startet Dresden jetzt endlich in die Open-Air-Saison! Mit gleich zwei Knaller-Konzerten begann Freitagabend das Pfingstwochenende im perfekten Rhythmus.

Starker Auftritt: Purple Disco Machine alias Tino Piontek (46). © Robert Michael/dpa

Punkt 20.07 Uhr betrat Purple Disco Machine alias Tino Piontek (46) im Zwinger die Bühne. Mit Moss Kena (28) und "Fireworks" startete der Star-DJ seinen Konzert-Marathon.

Für den Dresdner ein echtes Heimspiel. Und das vor ausverkaufter Open-Air-Kulisse (9000 Gäste, viele in Lila-Glitzer-Outfits).

Gleich viermal bespielt der Dresdner Weltstar über Pfingsten den Zwinger. Wahrscheinlich hätte das auch August dem Starken gefallen, wenn in seinem Partytempel die Massen feiern.

Eine logistische Meisterleistung im Vorfeld soll dafür sorgen, dass nicht nur der Barockbau, sondern auch die Kunstschätze im Inneren bestens geschützt bleiben. Noch bis Montag bleibt der Zwinger Konzertstätte - alle vier DJ-Gigs sind ausverkauft.

Knappe vier Kilometer entfernt dominierte am Abend der Schlager.