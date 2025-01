So startet das perfekte Wochenende: Wir haben fünf Tipps für Dresden und Umgebung

Dresden - Am Samstag erwartet uns sehr mildes Wetter mit Temperaturen zwischen neun und elf Grad. Auch wenn sich die Sonne eher rarmacht, lohnt sich ein Ausflug ins Freie. Wir haben fünf spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Dresden - Im Internationalen Congress Center (Ostra-Ufer 2) findet am Sonnabend von 9.30 bis 17 Uhr der Börsentag statt - eine Finanzmesse für Privatanleger, Trader und Finanzinteressierte. Hier gibt's Anlegerwissen komprimiert und kostenfrei. Die größte Messe für Privatanleger in Ostdeutschland bietet Antworten zu Fragen rund ums Thema Börse, Finanzen und Geldanlage. Mit dabei sind namhafte Banken, Börsen und Finanzdienstleister. Geboten wird ein Vortragsprogramm mit Tipps zur Anlage in Aktien, Anleihen und Rohstoffen sowie Immobilien, Fonds und Derivaten. Eintritt frei.

Infos: boersentag-dresden.de