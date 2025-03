5 Tipps für Euren sonnigen Samstag in Dresden und Umgebung

Dresden - Ein äußerst stabiles Hochdruckgebiet verwöhnt uns derzeit mit viel Sonne. Perfektes Wetter für einen Ausflug also. Hier ein paar Vorschläge für den heutigen Weltfrauentag in und um Dresden .

Dresden - Von 10 bis 17 Uhr können sich Familien am Sonnabend in der BallsportARENA (Weißeritzstr. 4) über Feriencamps, Familienreisen und Freizeitangebote informieren. Zahlreiche Aussteller warten mit spannenden Angeboten auf. Außerdem gibt es Kursangebote, Tipps für Sportaktivitäten und ein buntes Rahmenprogramm. Tickets: 6 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder, 15 Euro für Familien.

Pirna - In der Pirnaer Herderhalle (Rudolf-Renner-Straße 41 c) tun sich am Sonnabend Untiefen auf. Eine 3D-Multivisions-Show von und mit Stephan Schulz entführt auf eine packende Reise unter die Wasseroberfläche. In humorvollen Erzählungen beschreibt Unterwasserfotograf Stephan Schulz seine Anfänge in den Steinbrüchen Sachsens über Tauchsafaris im Roten Meer bis zu Entdeckungen im Ostpazifik. Schwärme von Hammerhaien, Rochen und anderen Großfischen begegneten ihm dort, wie die Bilder beweisen. 19 bis 20.30 Uhr, 18 Euro Eintritt. Für die Damen gibt es einen Begrüßungssekt.