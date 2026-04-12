12.04.2026 06:33 Sonntag noch nichts vor? Diese sieben Tipps legen wir Euch ans Herz

Was geht heute in der Region? TAG24 hat sieben Tipps für Sonntag, den 12. April, in Dresden und Umgebung gesammelt.

Von Uwe Blümel

Dresden - Ganz so sonnig und warm wie am Tag zuvor wird es am Sonntag nicht. Lasst Euch davon nicht unterkriegen! Wir haben sieben gute Ideen für einen Ausflug in Dresden und Region.

Museumsführung

Kamenz - Um 14 Uhr startet die Führung "800 Jahre Aberglaube und Magie" durch die Ausstellung im Museum der Westlausitz/Elementarium in Kamenz. Begleitet Ausstellungsmacherin Friederike Koch-Heinrichs auf einer Reise in die Zeit des Aberglaubens in Mitteldeutschland, geprägt von Pestepidemien, politischer Instabilität, langjährigen Kriegen und religiösen Auseinandersetzungen. Museumseintritt samt Führung: 7/4 Euro. www.museum-westlausitz.de/kalender

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Eine Führung durchs Mittelalter heißt auch Einblicke in Aberglauben - wie ihr am Sonntag in Kamenz erleben könnt. © 123RF/ keleny

Sonderausstellung

Bautzen - Auch nach Ostern bleibt die Sonderausstellung "Ostern bei den Sorben" im Sorbischen Museum in Bautzen weiter geöffnet (am Sonntag 10–18 Uhr). Bestandteil ist eine Schau sorbischer Ostereier, darunter die Preisträgerkollektionen des diesjährigen Wettbewerbs um das schönste sorbische Osterei. Eintritt: 5/2,50 Euro. sorbisches-museum.de

Zur Schau "Ostern bei den Sorben" zählt auch eine Kollektion sorbischer Ostereier. © picture alliance/dpa

Familienspiel

Dresden - Ihr habt gute Augen, seid fantasievoll und besitzt ein gutes Orientierungsvermögen? Ihr habt Spaß an der Lösung kniffliger Fragen und Aufgaben? Dann wartet in den Technischen Sammlungen (Junghansstraße 1–3) für Kinder und Familien das "Spiel für Groß und Klein". Gesucht werden sollen dabei Ausstellungsstücke in der Ausstellung. Eintritt: 8/6 Euro. tsd.de

Beim "Spiel für Groß und Klein" können Familien ihr Wissen unter Beweis stellen. © PR

Dampfloktreffen

Dresden - Zum 18. Dresdner Dampfloktreffen kommen zahlreiche Sonderzüge aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland nach Dresden. Deren Lokomotiven können am Dampflok-Betriebswerk Dresden-Altstadt hautnah erlebt werden. Das Dampfloktreffen ist zwischen 10 und 18 Uhr aber auch ein Fest für die ganze Familie mit Hüpfburg, Kinderbasteln und Kinderschminken. Eintritt: 19/13 Euro. Live-Musik-Abend "Dampf & Dixie" 15 Euro. www.igbwdresdenaltstadt.de

Lokomotiven gucken steht für viele Eisenbahn-Fans in Dresden auf dem Plan. © Jürgen Lösel/dpa

Mensch und Mineral

Freiberg - Dass in Menschen Minerale stecken, zeigt die terra mineralia im Schloss Freudenstein in Freiberg (Schlossplatz 4) mit ihrem Familienprogramm "Mensch und Mineral". Dabei können Kinder Minerale kennenlernen, Roboter zum Laufen und Handys zum Telefonieren bringen. Das Suchspiel kann Sonntag von 10 bis 17 Uhr selbstständig in der Ausstellung durchgeführt werden. Eintritt: 10/5 Euro. terra-mineralia.de

Auf Schloss Freudenstein in Freiberg können Kinder Minerale kennenlernen. © Ralph Kunz

Friedhofsführung

Dresden - Bei einer Friedhofsführung in Dresden werden Grabstätten mit Bezug zur Tierwelt unter die Lupe genommen. "Alles, was da kreucht und fleucht", heißt das Motto eines rund 90-minütigen Spaziergangs auf dem Trinitatisfriedhof, Fiedlerstraße 1. Auch das Begegnungszentrum wird geöffnet sein. Infos: Johannisfriedhof dresden.

Eine Führung über den Johannisfriedhof widmet sich tierischen Merkmalen auf Grabstätten. © Petra Hornig

Schlossfrühling