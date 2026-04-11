Jede Menge Dampf: Dresdner Loktreffen lockt Besucher zu den Gleisen

Dresden - Hier kommen Eisenbahn- und Dampflokfreunde auf ihre Kosten: Das mittlerweile 18. Dresdner Dampfloktreffen lockt am Wochenende hunderte Besucherinnen und Besucher zum ehemaligen Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt.

Besucherinnen und Besucher bestaunen am Samstag die Loks auf der Drehscheibe. © Jürgen Lösel/dpa

Wie die Veranstalter mitteilten, kamen am Samstag bereits zahlreiche Sonderzüge aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland nach Dresden, zum Gelände an der Zwickauer Straße.

Gästinnen und Gäste bestaunten historische Lokomotive aus der Nähe, wie etwa die "03 2155" - eine Einheits-Schnellzuglokomotive der Deutschen Reichsbahn.

Für Samstagabend ist, wie bereits am Freitag, eine "Nachtfotoparade" für Fotografen an der Drehscheibe geplant, bei der die Loks in besonders schicker Beleuchtung erstrahlen sollen. Auch ein Live-Abend mit Dixie-Musik im Ringlokschuppen "Haus 1" an der Nossener Brücke lockt.