Jede Menge Dampf: Dresdner Loktreffen lockt Besucher zu den Gleisen

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Riesen aus Stahl im Anmarsch! In dresden findet am Wochenende zum 18. mal das Dampfloktreffen statt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Hier kommen Eisenbahn- und Dampflokfreunde auf ihre Kosten: Das mittlerweile 18. Dresdner Dampfloktreffen lockt am Wochenende hunderte Besucherinnen und Besucher zum ehemaligen Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt.

Besucherinnen und Besucher bestaunen am Samstag die Loks auf der Drehscheibe.
Besucherinnen und Besucher bestaunen am Samstag die Loks auf der Drehscheibe.  © Jürgen Lösel/dpa

Wie die Veranstalter mitteilten, kamen am Samstag bereits zahlreiche Sonderzüge aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland nach Dresden, zum Gelände an der Zwickauer Straße.

Gästinnen und Gäste bestaunten historische Lokomotive aus der Nähe, wie etwa die "03 2155" - eine Einheits-Schnellzuglokomotive der Deutschen Reichsbahn.

Für Samstagabend ist, wie bereits am Freitag, eine "Nachtfotoparade" für Fotografen an der Drehscheibe geplant, bei der die Loks in besonders schicker Beleuchtung erstrahlen sollen. Auch ein Live-Abend mit Dixie-Musik im Ringlokschuppen "Haus 1" an der Nossener Brücke lockt.

Der 52 8079 der Leipziger Dampf Kultour zog etwa die Blicke auf sich.
Der 52 8079 der Leipziger Dampf Kultour zog etwa die Blicke auf sich.  © Jürgen Lösel/dpa
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Eisenbahnfans lauschten den Erklärungen.
Eisenbahnfans lauschten den Erklärungen.  © Jürgen Lösel/dpa

Das Festgelände ist auch noch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Informationen dazu bekommt ihr auf der Website des Eisenbahnmuseums Dresden.

Titelfoto: Jürgen Lösel/dpa

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