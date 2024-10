Was ist am Sonntag los? Diese Tipps legen wir Euch ans Herz

TAG24 hat Events und Veranstaltungen für Sonntag, den 13. Oktober, für Euch herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Am Sonntag noch nichts vor? Letzter Tag der Woche und eine gute Gelegenheit, etwas zu unternehmen. TAG24 hat für Euch mehrere Events in Dresden und Umgebung rausgesucht, wo Ihr etwas erleben könnt.

Schlossgeheimnisse

Moritzburg - "Vom Keller bis zum Dach" heißt es am Sonntag von 13 bis 14.30 Uhr auf Schloss Moritzburg. Werft einen Blick in sonst verborgene Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses August des Starken. Steigt von den ältesten Gewölben im Keller bis über 40 Meter hinauf unters Dach des Küchenturms und genießt den Rundumblick in die Kulturlandschaft. Achtung: Das Barockmuseum ist nicht Teil der Führung. Festes Schuhwerk empfohlen. Kosten: 15 Euro, Kinder 12 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de



Ihr könnt einen Blick in längst verborgene Winkel von Schloss Moritzburg werfen. (Archivbild) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Friedhofsführung

Dresden - Andrea Helbig und Karin Dechant vom Freundeskreis Trinitatis- und Johannisfriedhof führen Euch am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr an die Gräber von Berühmtheiten auf dem Johannisfriedhof (Wehlener Straße 13), mit 25 Hektar Dresdens zweitgrößter Friedhof. 1881 wurde das erste Grab ausgehoben. Bis heute haben rund 130.000 Dresdner hier ihre letzte Ruhe gefunden - darunter bedeutende Unternehmer, Wissenschaftler, Künstler, Architekten. Viele der Ruhestätten sind von hohem künstlerischem Wert und stehen unter Denkmalschutz. Teilnahme kostenfrei. Treffpunkt: Wallotkapelle.



Auf dem Johannisfriedhof haben auch einige Dresdner Berühmtheiten ihre letzte Ruhestätte gefunden. (Archivbild) © Petra Hornig

Die Sprache der Bäume

Nossen - Was Bäume erzählen: So lautet das Motto der Führung am Sonntag ab 15 Uhr im Klosterpark Altzella in Nossen. In dem romantischen Landschaftspark wachsen uralte Bäume. Die ältesten sind fast 200 Jahre alt. Ihre Sprache versteht Waldpädagogin Silke Hausdorf. Sie fungiert in der Sonderführung "Von der Wurzel bis zur Krone" als Dolmetscherin und entlockt den Bäumen manches Geheimnis. Kosten: 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre 4 Euro. Infos unter: kloster-altzella.de



Filmfest

Dresden - Im Rahmen des Dresdner Kinderfilmfestivals "Kinolino" (bis 20. Oktober) laufen am Sonntag Lang- und Kurzfilme an mehr als 20 Orten in Dresden und Umgebung. Mit dabei sind unter anderem das Zentralkino, Programmkino Ost und das Museumskino in den Technischen Sammlungen. Die Zuschauer erwartet ein Mix aus aktuellen Kinofilmen und beliebten Klassikern. Je nach Veranstaltungsort variiert der Eintritt. Programm unter: kinolino.de



Unter anderem in den Technischen Sammlungen am Pohlandplatz wird zum Kinderfilmfestival "Kinolino" geladen. © Steffen Füssel

Dresdner Rummel

Dresden - Rummelzeit heißt es am Sonntag an der Pieschener Allee. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Ab 14 Uhr ist geöffnet. Infos unter: rummel-dresden.de



Rund ein Dutzend Fahrgeschäfte könnt Ihr auf dem Rummel in Dresden ausprobieren. © Christian Juppe

Kürbishausen

Ihr wollt eine Kürbispyramide bewundern? Dann seid Ihr im Freitaler Freizeitpark "Oskarshausen" richtig. © Stefan Häßler