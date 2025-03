Trödeln, lachen, feiern: Das erwartet Euch heute in Dresden

Lust auf einen Ausflug in die Region? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung für Sie herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Lust auf einen Ausflug in die Region? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung für Euch herausgesucht. Das Wetter bleibt frisch frühlingshaft bei Temperaturen zwischen sechs und acht Grad. Die Sonne lässt sich vor allem am Sonntag blicken. Es bleibt voraussichtlich trocken.

Trödeln an der Elbe und in der Neustadt

Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt in der Neustädter Markthalle (9 bis 16 Uhr, Metzer Str. 1) öffnen am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke – hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Vor malerischer Kulisse lässt es sich besonders gut trödeln. (Archivbild) © Thomas Türpe

Singen in der Zentralbibliothek

Dresden - Aus den Gesprächen bei "Dialog in Deutsch" entstand im März 2023 eine Gesangsinitiative, die sich als Mitmach-Angebot versteht. Teilnehmer und Chorleitung stimmen sich über die Liedauswahl ab. Kommt vorbei und singt mit: am Sonnabend, 14.30 Uhr, in der Zentralbibliothek im Kulturpalast (Schloßstr. 2, Veranstaltungsraum im 1. Obergeschoss). Eintritt frei. Infos unter bibo-dresden.de/de/veranstaltungen/mitmachbar.php

In der Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast wird es musikalisch. (Archivbild) © Petra Hornig

Ü30 Party im Parkhotel

Dresden - Im Parkhotel Weißer Hirsch (Bautzner Landstr. 7) steigt am Sonnabend ab 21 Uhr die große Dresdner Ü30 Party. Gefeiert wird Dresdens erfolgreichste & größte Party für Erwachsene auf vier Floors: im Ballsaal, im Blauen und Roten Salon sowie in der Kakadu Bar. Tanzen kann man zu den besten Hits der 80er und 90er, zu Hip-Hop, House und allem, was das Ü30-Herz begehrt. Abendkasse: 20 Euro. Infos: parkhotel-dresden.de/programm

Am Abend darf im Parkhotel wieder getanzt werden! (Symbolbild) © 123RF

Modellstraßenbahnclub startet ins Frühjahr

Dresden - Die Frühjahrsausstellung im Modellstraßenbahnclub der DVB AG (Hamburger Straße 29; Hof der Reifenzentrale) ist am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Vor den neugierigen Blicken verborgen, verstecken sich besondere Figuren in den Modellen. Wer sie von den kleinen Gästen findet, erhält eine kleine Überraschung. Eintritt: 2/1 Euro. Infos unter: dresdner-modellstrassenbahnclub.de

Modellfreunde und Bahnliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. (Archivbild) © Sven Ellger

Lachen ist gesund!

Dresden - Das Comedy-Festival "Humorzone Dresden" läuft noch bis Sonntag in verschiedenen Locations. Schirmherr Olaf Schubert (57) hat zur 11. Auflage wieder die witzigsten, verrücktesten und schönsten Humorschaffenden nach Dresden eingeladen, um mit Comedy, Kabarett, Zauberei, Chanson und allem, was sonst noch lustig ist, das Publikum aus den Sitzen zu heben. Alle Informationen zu Programm, Tickets, Eintritt und den Veranstaltungsorten unter humorzone.de

Schirmherr Olaf Schubert (57) lädt zur 11. Auflage der "Humorzone Dresden". (Archivbild) © Amac Garbe

Kinderfest in Bannewitz

Das wird ein Spaß! (Symbolbild) © 123RF