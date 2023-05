Spaß am Muttertag! Acht Ausflugs-Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung

Dresden - Zum Tag der Parks und Gärten im Dresdner Heidebogen können Besucher am Sonntag verschiedene Angebote im Barockgarten Zabeltitz in Großenhain, im Schloss Schönfeld bei Thiendorf, im Schloss Lauterbach, in der Staudengärtnerei Stübler in Moritzburg, im Schlosspark Oberau in Niederau, im Schlosspark Hermsdorf in Ottendorf-Okrilla, im Schloss Seifersdorf im Wachau, im Barockschloss Oberlichtenau und im Bibelland Oberlichtenau in Pulsnitz, im Park Bischheim, auf dem Hutberg in Kamenz oder in der Rhododendrongärtnerei Grüngräbchen in Schwepnitz erleben. Konkrete Informationen sind unter heidebogen.eu zu finden.